Raiola sul rinnovo di Donnarumma: "Nelle retrovie, senza che nessuno sappia"

Mino Raiola si trova a Milano ed è tornato a parlare del futuro di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, colonne rossonere il cui futuro andrà scritto nelle prossime settimane.

Il procuratore, intercettato dagli inviati di 'MilanNews', ha preferito non sbilanciarsi sul rinnovo del portiere.

"Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre".

Il rendimento di Ibrahimovic, trascinatore del Milan a quasi quarant'anni, non sta assolutamente sorprendendo Raiola.

"A me non stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan. Sanremo? Zlatan è sempre stato così, qualcuno se ne sta accorgendo adesso".