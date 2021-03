Raiola attacca la FIFA: "Nell'organizzazione del Mondiale fa schifo"

Altro giro, altro scontro: Mino Raiola, uno dei procuratori più influenti del mondo, si fionda a gamba tesa contro la FIFA col suo classico stile mai banale e, soprattutto, per nulla convenzionale.

Intervistato da 'TalkSport', il potente procuratore ha usato parole forti per descrivere il massimo organo calcistico mondiale, accusandolo di aver indetto una campagna discriminatoria nei confronti degli agenti.

"La FIFA ha iniziato ad attaccare gli agenti come gruppo, il tutto per allontanare l'attenzione dai problemi che ha, con dei regolamenti fuori da ogni logica. Visto che portiamo troppi soldi fuori dal gioco, siamo considerati inutili o criminali. Non dimentichiamoci che si tratta di un'organizzazione con 15 persone in carcere negli Stati Uniti per corruzione e altri reati. E questo non è l'unico scandalo interno alla FIFA degli ultimi 20 anni: è un problema sistematico, si può dire quasi che sia la prassi per quanto riguarda il modo di agire lì. A loro serve un capro espiatorio e noi siamo perfetti: va bene, ma non ci faremo da parte".