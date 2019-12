Raiola ricorda il caso Donnarumma: "I tifosi del Milan dovrebbero scusarsi"

Mino Raiola svela di aver provato a portare via Donnarumma dal Milan: “Non mi fidavo di quella società e avevo ragione”.

Mino Raiola è da anni uno dei grandi protagonisti a livello mondiale del calciomercato e nel corso delle ultime stagioni spesso si è trovato a chiudere importanti accordi con il .

L’ultimo in ordine di tempo riguarda il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, ma non sempre i rapporti tra il club meneghino ed il super procuratore sono stati idilliaci.

In particolare, nell’estate del 2017, si ritrovò ad essere nel mirino di molti tifosi del Milan quando sembrò che Gianluigi Donnarumma fosse ad un passo da un clamoroso trasferimento.

Raiola, parlando in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, ha ricordato quelle polemiche e spiegato qual è la linea che lui segue con i suoi giocatori.