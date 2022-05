Cosa succede ora ai giocatori della scuderia di Raiola?

Il 30 aprile 2022 è scomparso Mino Raiola, per due decenni tra i più influenti procuratori calcistici del panorama mondiale. Agente dei vari Ibrahimovic, Haaland, Pogba, Donnarumma e De Ligt, l'italo-olandese lascia una schiera di campionissimi guidati nel corso delle stagioni.

Il progetto della sua scuderia andrà avanti, come confermato dalla stessa famiglia dopo aver confermato l'addio a Mino. Senza più il più famoso dei Raiola,

CHI SARÀ L'AGENTE DI DE LIGT, DONNARUMMA E POGBA?

Vincenzo Raiola, Enzo. Durante la malattia del cugino Mino, è stato lui a lavorare per portare avanti la società, ad esempio incontrando la Juventus per parlare di De Ligt e del suo futuro. La gestione dei vari campioni passerà a lui, ma occhio anche al ruolo di Rafaela Pimenta, ex docente di diritto internazionale in Brasile, essenziale per la gestione legale dei vari campioni guidati da Raiola.

QUALCUNO CAMBIERÀ AGENTE?

Si tratta di una ovvia eventualità, considerando come i grandi procuratori mondiali puntino da tempo i giocatori della scuderia Raiola, su tutti ovviamente Haaland. Non solo: da De Vrij a Verratti, passando per Mkhitaryan sono in tanti a fare goal ai super-agenti per il futuro.

QUALI GIOCATORI RAPPRESENTAVA RAIOLA?