Raiola alla Juventus: "Avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic"

Mino Raiola bacchetta la Juventus: "Avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate, sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo".

Con i suoi goal e le sue giocate ha trasformato il , che ora guida la testa della classifica dopo anni di grande difficoltà: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in ha meravigliato anche i più fermi detrattori, a tal punto che il suo procuratore Mino Raiola avrebbe visto benissimo lo svedese anche accanto a Cristiano Ronaldo.

Queste le parole del celebre agente, che 'bacchetta' la per non aver puntato sul 39enne quando in estate era in cerca di un centravanti:

"La avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo".

Altre squadre

Parole mai banali quelle di Raiola, che ha parlato anche del futuro di Paul Pogba, destinato probabilmente a lasciare il dopo mesi di grande difficoltà con la maglia dei Red Devils.