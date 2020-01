Raiola accusa il Barcellona: "Hanno trattato De Ligt come un formaggio"

Il procuratore Mino Raiola ha parlato del suo assistito Matthijs de Ligt: "Nedved mi ha detto che è da Pallone d'Oro".

Il 2019 che si è concluso è stato anche l'anno del passaggio di Matthijs de Ligt alla , preferita dal centrale olandese classe '99 perfino ad una società del calibro del .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questi primi mesi a sono stati caratterizzati da chiaro e scuro per de Ligt, un bianco-nero di emozioni contrapposte: a momenti di grande difficoltà sono seguite prestazioni di alto livello per il colosso olandese. A prendere le difese del proprio assistito ci ha pensato Mino Raiola che, in un'intervista rilasciata a 'Voetbal', è tornato anche alle giornate concitate che lo hanno portato alla Juventus.

"Una cosa deve essere chiara: Matthijs non ha mai messo i soldi al primo posto, lui vuole e pensa soltanto a giocare a calcio. Parlo molto con Nedved, con il quale ho un rapporto molto stretto. Pavel mi ha detto: 'Questo ragazzo è anche più matto di quanto non fossi io. È da Pallone d'Oro".

L'ambizione e la voglia di migliorarsi hanno portato de Ligt a scegliere la Juventus, dove può allenarsi ogni giorno con difensori come Bonucci e Chiellini ed imparare la dedizione all'allenamento da uno come Cristiano Ronaldo. Chi ha fatto le spese della scelta dell'olandese è stato il Barcellona che però, secondo Mino Raiola, non si è comportato nel migliore dei modi.