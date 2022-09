Ragusa-Catania dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania riparte dalla Serie D e lo fa contro il Ragusa: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove seguirla in TV e Streaming.

RAGUSA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ragusa-Catania

Ragusa-Catania Data: 18 settembre 2022

18 settembre 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Telecolor (Per i residenti in Sicilia)

Streaming: -

Dopo il fallimento della scorsa stagione e l'estromissione dal campionato riparte l'avventura calcistica del Catania, che dopo aver costituito una nuova società scende in campo contro il Ragusa in Serie D.

Una sfida che manca da 27 anni, ovvero dall'1-1 del 1995 risolto dalla rete di Crisafulli: Ragusa che è stato promosso in Serie D nella scorsa stagione, dopo la vittoria del Girone B di Eccellenza.

Per i rossazzurri, invece, si tratta della seconda partita ufficiale del nuovo "SSD Catania", dopo la sconfitta ai rigori rimediata in Coppa Italia di Serie D contro la Sancataldese.

In questo pezzo troverete tutte le informazioni che vi serviranno per seguire Ragusa: dalle formazioni a dove seguire la partita in TV e Streaming.

ORARIO RAGUSA-CATANIA

La sfida tra Ragusa e Catania, in programma domenica 18 settembre 2022, verrà disputata allo stadio "Aldo Campo" di Ragusa, sold out già da metà settimana. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00.

DOVE VEDERE RAGUSA-CATANIA IN TV

I residenti in Sicilia potranno seguire Ragusa-Catania in diretta TV sul canale Telecolor, che ha acquistato i diritti delle gare interne ed esterne del Catania.

RAGUSA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Nonostante siano circolate alcune voci circa un provider pronto a trasmettere in streaming le gare del Catania, non ci sono comunicazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI RAGUSA-CATANIA

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Ferrara, Lorenzini, Chinnici; Rizzo, Lodi, Buffa; Giovinco, Litteri, Forchignone. All. Ferraro