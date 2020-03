Raggett positivo al coronavirus: lo scopre mentre è al pub

Il giocatore del Portsmouth, uno dei quattro giocatori ad essere positivi al coronavirus, scopre la notizia in modo particolare: "Ero mortificato".

Per fortuna pochi casi, ma comunque in aumento, come ovvio. Il coronavirus non ha risparmiato gli sportivi e in particolare i calciatori, che di fatto stanno tutti bene dopo aver contratto il covid-19, ma sono comunque contagiosi e costretti a stare in casa, impossibilitati ad uscire per qualsiasi motivo.

Tra questi diversi giocatori del Portsmouth, tra cui Sean Raggett. Quest'ultimo ha saputo di essere positivo al tampone del coronavirus non nella propria abitazione, ma bensì mentre si trovava al The Star, ovvero un bar in quel di Gillingham, piccolo comune del Kent, in .

Riggett ha parlato al The Sun a proposito di quanto avvenuto:

"Ero mortificato. Non potevo credere di essere risultato positivo perché non ho avuto alcun sintomo. È davvero spaventoso".

E' stato il fisioterapista del club inglese, attualmente nella terza serie, ad avvisare Raggett: il 25enne è uno dei quattro giocatori positivi, con altri dieci in attesa del responso del tampone. Dopo la notizia il centrale ha subito lasciato il locale, così da andare subito nella propria abitazione per evitare nuovi contatti.

James , Andy Cannon e Haji Mnoga sono gli altri tre giocatori del club positivi al coronavirus: in quarantena come previsto dalle autorità sanitarie, per evitare di contagiare, da asintomatici, parenti, amici e popolazione inglese in quel di Portsmouth.