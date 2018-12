Infortunio Rafinha, sostegno social dagli ex compagni dell'Inter: "Forza fratello"

Operazione al legamento crociato riuscita per Rafinha. Il centrocampista del Barcellona ha ricevuto il supporto social degli ex compagni all'Inter.

La voglia di restare all’Inter era tanta ma le vie del calciomercato in estate lo hanno riportato al Barcellona. Eppure Rafinha in pochi mesi in maglia nerazzurra è riuscito a lasciare un gran ricordo di sé, come dimostrano i tanti messaggi ricevuti dagli ex compagni dell’Inter a seguito dell’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo terrà fuori fino al termine della stagione.

Lo spagnolo, dopo l’intervento, ha pubblicato infatti una foto sul proprio account Instagram con la scritta “Day 1. #Stronger”, post che ha portato diversi ex compagni ai tempi dell’Inter a lasciare una frase di incitamento.

“Forza guerriero, tornerai più forte. Sempre insieme” ha commentato Joao Cancelo, ora alla Juventus, seguito poi dal terzino dell’Inter Dalbert: “Forza fratello, Dio è con te”. Un altro ex nerazzurro, ora in prestito al Bordeaux, Yann Karamoh, ha riposto invece con due mani in preghiera mentre il difensore del Sassuolo e connazionale Marlon ha aggiunto: “Dio benedica la tua guarigione fratello”.

Oltre che dai giocatori di Serie A, Rafinha ha poi ricevuto gli auguri social del Barcellona e dei compagni Vidal, Sergi Roberto e Umtiti. Non si sono dimenticati di lui neppure Neymar e l’omonimo Rafinha del Bayern Monaco.