Rafinha si propone al Bayern: "Se ha bisogno, può chiamarmi"

Il Bayern affronta l'emergenza infortuni: un grande ex, Rafinha, si propone per tornare dal Flamengo e aiutare Flick a porvi rimedio.

Per la partita contro l' di domenica, la prima del 2020, il si trova in piena emergenza tra infortuni e squalifiche. L'ultimo in ordine di tempo a fermarsi, dopo Coman, Javi Martinez e Süle, è stato Serge Gnabry.

Hansi Flick ha pubblicamente chiesto due rinforzi, che potrebbero essere identifiicati in un terzino destro e in un esterno d'attacco. Per il primo ruolo si propone un grande ex: Rafinha.

Ai microfoni di 'Sport Bild' il terzino brasiliano, fresco campione del Sud America con il Flamengo, ha affermato che, in caso di necessità, il Bayern può contare su un suo pronto ritorno.

"In sono felice, ma il mio cuore batte per il . Se il Bayern ha bisogno di aiuto, può chiamarmi".

In Baviera il brasiliano ha collezionato 266 presenze in 8 anni, tra il 2011 e il 2019. Ha lasciato il club l'estate scorsa, dopo aver vinto nuovamente e Coppa di . Ora si offre per tornare.