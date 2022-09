Rafinha lascia il PSG e vola in Qatar: è un nuovo giocatore dell'Al Arabi

L'ex nerazzurro abbandona a titolo definitivo il PSG e inizia una nuova avventura: trasferimento a titolo definitivo e gratuito.

Mercato chiuso, ma non completamente. I club francesi, ad esempio, non possono più acquistare giocatori sotto contratto ma possono ancora cederne verso destinazioni con finestre ancora aperte. E così il PSG ha preso la palla al balzo, lasciando partire Rafinha verso l'Al Arabi, formazione del Qatar.

L'ex trequartista dell'Inter è stato ufficialmente annunciato sabato sera, mentre i suoi ormai ex compagni di squadra - avversari martedì sera della Juventus in Champions League - travolgevano il Nantes. Trasferimento a titolo definitivo, con l'Al Arabi che non ha dovuto sborsare nemmeno un centesimo nelle casse del PSG: i parigini avevano intenzione di disfarsi del brasiliano, fuori dai piani di Galtier, e del suo stipendio.

Rafinha, dunque, lascia a titolo definitivo il PSG dopo due anni. Arrivato dal Barcellona nel 2020, quando l'allenatore dei francesi era Tuchel, l'ex nerazzurro non è praticamente mai riuscito a trovare spazio sotto la guida di Pochettino, tanto da dover ripartire in prestito, di nuovo in Spagna, per giocare con la Real Sociedad.

Sono 39 le presenze complessive collezionate da Rafinha con la maglia del PSG, con la quale il brasiliano non è mai riuscito ad andare a segno. L'unica rete degli ultimi tre anni, per dire, l'ex interista l'ha realizzata durante il prestito di San Sebastian. Insomma, esperienza da dimenticare in fretta.

L'Al Arabi è venuto in soccorso di Rafinha, strappandolo al PSG e consentendogli di provare a rifarsi una vita, e una carriera, lontano da Parigi. Proprio mentre il fratello Thiago ha iniziato una nuova stagione con il Liverpool, con l'obiettivo di conquistare la Premier League e la Champions League.