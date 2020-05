Rafael Leao spinge il Milan: "Vogliamo riportarlo dove merita"

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, svela: “Ibrahimovic è come un fratello maggiore per me. Uno come lui va sempre ascoltato”.

E’ un momento particolare quello che stanno vivendo i giocatori del campionato di . Abituati, in questo periodo dell’anno a giocare le partite decisive per l’esito della stagione, sono adesso costretti all’isolamento imposto dall’emergenza Coronavirus.

E’ questo un discorso che vale ovviamente anche per Rafael Leao che, intervistato ai microfoni di Sky, ha svelato come sta vivendo questo momento.

“E’ un periodo noioso perché non stiamo facendo ciò che ci piace di più, ovvero essere sul campo, stare con i compagni, sentire i tifosi e affrontare i nostri avversari. Il calcio mi manca e vorrei tornare presto a giocare, la salute per viene prima di tutto. Sono sicuro che tutto andrà bene”.

I giocatori in questo periodo sono costretti ad allenarsi da soli.

“Gli allenamenti di Pioli sono intensi ed utili per non perdere la forma, sono convinto che quando riprenderemo staremo molto bene”.

Il talento lusitano è alla sua prima stagione in Serie A.

“Ho iniziato bene, anche se all’inizio non giocavo molto. Quando ho avuto le mie chance ho provato ad aiutare la squadra. Nel corso di un’annata, ci sono periodi nei quali gli altri vanno più forte di te e tu devi solo avere pazienza. La squadra viene prima di tutto, quello che conta è farsi trovare pronti”.

Rafael Leao ha fatto un bilancio dei primi mesi in rossonero.

“So che posso fare di più, credo in me stesso. L’ per me rappresentava una nuova esperienza, un campionato nuovo, ma sento che dal punto di vista tattico sono migliorato. Fino ad oggi, i momenti più belli sono stati l’esordio nel derby contro l’ ed il primo goal a San Siro”.

Al ha come compagno di reparto un fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic.

“E’ straordinario, è come un fratello maggiore. Prova sempre a consigliarmi e ad aiutarmi. Uno come lui va solo ascoltato perché se ti aiuta è perché in te vede qualcosa”.

Il futuro di Leao sarà a tinte rossonere.