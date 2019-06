Raduno Operazione nostalgia: in campo anche Del Piero

Si arricchisce il computo dei partecipanti al Raduno Operazione Nostalgia che si terrà a Cesena il 6 luglio: Del Piero annuncia la sua presenza.

Alessandro Del Piero tornerà a indossare gli scarpini in quest'estate. L'annuncio è stato dato su Facebook dallo stesso ex numero 10, che prenderà parte assieme a tanti altri campioni del passato al Raduno Operazione Nostalgia, che vedrà di fronte il 6 luglio prossimo allo Stadio Manuzzi di Cesena le Operazioni nostalgia stars e le leggende della spagnola.

Il nome dell'ex capitano della si aggiunge a un parco già ricco di partecipanti all'iniziativa, fra cui compaiono Ernesto Chevanton, Diego Fuser, Sebastian Frey, Stefano Fiore, Dario Hubner, Benny Carbone, Alvaro Recoba e Aldair, che faranno parte della squadra delle Operazioni nostalgia stars.

"Ciao ragazzi, non vedo l'ora che arrivi sabato 6 luglio. - ha dichiarato l'ex numero 10 bianconero nel video-promo - Ci vediamo al Manuzzi di Cesena, io e tanti altri miei compagni, per il raduno di Operazione Nostalgia. Siete pronti a tirar fuori la linguaccia?".

In attesa di conoscere l'elenco completo dei partecipanti, salgono dunque in modo spasmodico le aspettative fra gli appassionati che assisteranno all'evento e che potranno godersi nuovamente in campo Del Piero, ritiratosi dal calcio giocato nel 2014 dopo aver vinto con la maglia della Juventus 6 Scudetti, una , 4 Supercoppe Italiane, una , una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea.