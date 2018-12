Raducioiu torna al Milan: "Accordo raggiunto, mi occuperò dello scouting"

Raducioiu torna al Milan, farà parte del reparto scouting. Conferma del diretto interessato: "Torno a Milano, raggiunto l'accordo con Maldini e Leo".

C'è ancora il Milan nel futuro di Florin Raducioiu, che attualmente di mestiere fa l'allenatore. A confermarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di Telekom Sport.

Raducioiu entrerà a far parte del reparto di scouting della squadra rossonera. Accordo raggiunto con Maldini e Leonardo.

"Ho incontrato Maldini e Leonardo ed abbiamo un raggiunto un accordo con loro. Non è perfettamente quello che volevo ma va bene perchè mi stanno dando la possibilità di lavorare in un club famoso dove ho accumulato prestigio e guadagni in passato". L'articolo prosegue qui sotto

In primis avrà il compito di cercare giocatori che potranno andare a rimpinguare la squadra Primavera.

"E' una cosa che mi rende molto felice, sto solo aspettando di arrivare a gennaio. Parlerò con loro per vedere come potrò essere utile per la Primavera. Mi occuperò del reparto di scouting, di andare a vedere giocatori ed analizzarli per il bene del club".

Dal 2014 fino a fine 2015 Raducioiu ha fatto parte dello staff della nazionale rumena, facendo parte delle rappresentative Under 15, Under 16 ed Under 17.