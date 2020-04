Il Racing tifa per l'addio di Lautaro all'Inter: incasserebbe una cifra importante

Il Racing potrebbe guadagnare una cifra importante dall’eventuale addio di Lautaro Martinez all’Inter. Si parla di circa 10 milioni.

Protagonista di una stagione che è probabilmente coincisa con la sua definitiva consacrazione, Lautaro Martinez è diventato uno degli attaccanti più desiderati in assoluto.

Nelle ultime settimane, hanno preso sempre più vigore le voci che lo vorrebbero nel mirino del e, in attesa di capire se l’ è disposta a cedere o meno quella che è diventata una delle sue stelle di prima grandezza, c’è un club intanto spera che un’eventuale trattativa con i blaugrana possa andare a buon fine: il Racing Avellaneda.

Come riportato da Tyc Sports, nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse lasciare Milano, la società argentina intascherebbe una cifra non indifferente. Quando l’Inter ha infatti acquistato il Martinez nell’estate del 2018, il Racing si è riservato un 10% su un importo superiore ai 14 milioni di euro in caso di un’eventuale futura rivendita.

Altre squadre

Se quindi Lautaro Martinez dovesse essere ceduto dall’Inter per 100 milioni di euro, al club di Avellaneda andrebbe il 10% di 86 milioni, ovvero 8,6 milioni di euro.

La cosa non dovrebbe cambiare nemmeno nel caso di inserimento nell’ipotetica operazione di un’eventuale contropartita tecnica. In questo caso infatti, si terrà contro del valore del giocatore trasferito in nerazzurro.

Il Racing quindi, vista la valutazione del cartellino di Lautaro Martinez, ma anche la clausola rescissoria di 111 milioni inserita nel suo contratto, spera di poter presto incassare una cifra che si aggiri sui 10 milioni di euro.