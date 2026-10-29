Racing Santander-Real Madrid: i dettagli della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

La corazzata della capitale sfida la tenacia cantabrica

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Il Real Madrid fa visita al Racing Santander all'Estadio El Sardinero in una sfida di Liga, con l'obiettivo di continuare a inseguire la capolista del massimo campionato spagnolo.

La squadra di Jose Mourinho arriva a Santander in ottima forma, dopo aver vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto il Barcellona 1-2 al Camp Nou, riducendo a tre punti il distacco dalla vetta della Liga.

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Il Racing, allenato da Jose Lopez, occupa il 13° posto in classifica ed è reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l'Espanyol. Un risultato che ha dato un po' di stabilità dopo un periodo turbolento, segnato anche dal pesante 5-0 subito contro il Celta Vigo e dalla sconfitta per 7-2 contro il Barcellona.

Fuori dal campo, è stata una settimana turbolenta per il Real Madrid. Kylian Mbappe è al centro di una bufera diplomatica in seguito alle sue dichiarazioni sull'ex leader cinese Mao Zedong, che hanno portato alla rescissione di contratti di sponsorizzazione e all'oscuramento delle trasmissioni della Liga in Cina. Sia Mbappe sia il club hanno successivamente presentato scuse formali.

Nonostante le vicende extracampo, Mourinho pretenderà la massima concentrazione. Il Real Madrid ha la qualità per imporsi su un Racing che ha faticato a trovare continuità: per avere qualche possibilità, i padroni di casa avranno bisogno di tutto il sostegno dell'Estadio El Sardinero.

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