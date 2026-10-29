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LaLiga
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Estadio El Sardinero
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Con il contributo di

Racing Santander-Real Madrid, anteprima di LaLiga: il Real Madrid punta a piegare un Racing Santander agguerrito

Racing Santander vs Real Madrid
LaLiga
Racing Santander
Real Madrid

Galvanizzato dall’indimenticabile vittoria per 2-1 nel Clásico al Camp Nou, che ha riaperto la corsa al titolo della Liga, il Real Madrid si reca all’El Sardinero per affrontare i biancoverdi, in grande fiducia dopo la drammatica rimonta con cui hanno battuto l’Espanyol per 2-1.

Racing Santander-Real Madrid: i dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 11
Estadio El Sardinero

La corazzata della capitale sfida la tenacia cantabrica

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il Real Madrid fa visita al Racing Santander all'Estadio El Sardinero in una sfida di Liga, con l'obiettivo di continuare a inseguire la capolista del massimo campionato spagnolo.

La squadra di Jose Mourinho arriva a Santander in ottima forma, dopo aver vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto il Barcellona 1-2 al Camp Nou, riducendo a tre punti il distacco dalla vetta della Liga.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Racing, allenato da Jose Lopez, occupa il 13° posto in classifica ed è reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l'Espanyol. Un risultato che ha dato un po' di stabilità dopo un periodo turbolento, segnato anche dal pesante 5-0 subito contro il Celta Vigo e dalla sconfitta per 7-2 contro il Barcellona.

Fuori dal campo, è stata una settimana turbolenta per il Real Madrid. Kylian Mbappe è al centro di una bufera diplomatica in seguito alle sue dichiarazioni sull'ex leader cinese Mao Zedong, che hanno portato alla rescissione di contratti di sponsorizzazione e all'oscuramento delle trasmissioni della Liga in Cina. Sia Mbappe sia il club hanno successivamente presentato scuse formali.

Nonostante le vicende extracampo, Mourinho pretenderà la massima concentrazione. Il Real Madrid ha la qualità per imporsi su un Racing che ha faticato a trovare continuità: per avere qualche possibilità, i padroni di casa avranno bisogno di tutto il sostegno dell'Estadio El Sardinero.

Le ultime sulle squadre e le rose

Probabili formazioni Racing Santander - Real Madrid

Allenatore

  • J. Lopez

Stato di forma

SAN

SAN - Forma

BAR
S7-2
CEL
S5-0
VAL
D2-2
OSA
S2-0
ESP
V2-1
Gol segnato (subito)
6/17
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

Racing SantanderPareggioReal Madrid
0
1
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
2Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
109014011+2927
S
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
S
V
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
S
V
D
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
S
6
SivigliaSivigliaSEV
105231616017
V
S
D
S
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
D
S
S
D
S
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
S
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
V
D
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
D
S
V
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
S
D
S
D
S
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
S
V
S
D
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
S
D
S
S
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
S
V
D
D
S
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
D
D
V
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
S
D
D
V
S
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
S
D
S
V
S
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
S
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
S
D
D
S
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
D
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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