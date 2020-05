Rabiot verso l'addio alla Juventus, c'è l'Everton di Ancelotti: destinazione gradita del francese

Adrien Rabiot potrebbe già lasciare la Juventus dopo una sola stagione: il francese gradisce la destinazione Everton, dove ritroverebbe Ancelotti.

Un feeling mai trovato, un'avventura che potrebbe finire dopo una sola incolore stagione: Adrien Rabiot potrebbe presto dire addio alla , che avrebbe deciso di mettere il centrocampista francese in cima alla lista delle cessioni.

Prelevato a parametro zero dal la scorsa estate, il giovane talento classe '95 non ha mai impressionato durante questi mesi con la maglia bianconera. Troppe le occasioni mancate in una rosa dove la concorrenza è spietata: l'ex non è riuscito a convincere mister Sarri e la Vecchia Signora spinge ora per utilizzarlo come possibile pedina di scambio in vista del prossimo mercato.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', sulle tracce del 25enne ci sarebbe l' di Carlo Ancelotti, che lo ha già fatto esordire in prima squadra ai tempi del PSG. L'allenatore italiano aveva sondato il terreno già durante il mercato invernale, quando però la Juventus non era disposta alla trattativa.

Ora lo stesso giocatore avrebbe espresso il suo parere e la destinazione Toffees sarebbe gradita. Tornato in dopo il soggiorno in Costa Azzurra con qualche strascico di polemiche, Rabiot sta ora osservando il periodo di isolamento a , dove però potrebbe restare ancora per poco.