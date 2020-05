Rabiot torna ad allenarsi tra i dubbi: "Non sappiamo di cosa sia fatto il domani"

Il centrocampista francese ha partecipato alla prima seduta coi bianconeri mentre continuano a rincorrersi le voci sul suo futuro.

Dopo una lunga attesa, anche Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi con la . Il centrocampista francese, tornato in dalla la settimana scorsa, ha ripreso le sedute alla pari del resto dei compagni: bianconeri al gran completo alla Continassa.

Rabiot, che nelle ultime settimane è stato al centro delle voci di calciomercato nonostante questo sia ancora in alto mare, ha postato un messaggio via social che per molti ha alimentato un possibile addio alla Juventus dopo appena una stagione. Stranissima stagione.

Via Instagram, allegando le parole alla foto d'allenamento, Rabiot ha scritto:

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

"Felice di essere tornato sul campo. Grato di essere qui oggi e di poter giocare a calcio. Non sappiamo di cosa sia fatto il domani. Godersi la vita è la cosa migliore che possiamo fare amici".

Rabiot proverà a conquistare lo Scudetto e a ritagliarsi uno spazio importante nella Juventus di Sarri se, come sembra, il campionato ritornerà il prossimo agosto. Poi, tanti dubbi: giunto a a costo zero, il francese piace a diversi club europei e Madama potrebbe decidere di privarsene con tanto di plusvalenza.

Sulle tracce di Rabiot c'è sopratutto l' di Ancelotti, ma non solo. Il suo futuro non è comunque scritto, ed un ritorno in campo da protagonista nelle prossime settimane potrebbe portare alla Juventus a ripensare al suo destino con la casacca bianconera.

Settimane estive decisive, per ora tanti dubbi. Non solo sul campionato, ma anche sul calciomercato.