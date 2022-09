Rabiot salta gli impegni con la Francia, l'Argentina convoca Di Maria

La Francia ha depennato Rabiot dai convocati per le gare di settembre, Di Maria invece si aggregherà regolarmente all'Argentina.

Niente da fare per Adrien Rabiot. Il problema muscolare accusato dopo la gara di Champions League contro il PSG obbliga il centrocampista a saltare la trasferta di Monza e non solo.

Rabiot infatti è stato ufficialmente depennato dai convocati della Francia per gli impegni di fine settembre contro Austria e Danimarca. A comunicarlo è la stessa Federazione transalpina.

"Vista l'evoluzione dell'infortunio muscolare al polpaccio sinistro di Adrien Rabiot, che non potrà partecipare al match di Serie A tra Juventus e Monza di domenica, Didier Deschamps ha deciso, in via precauzionale e dopo aver discusso con il giocatore e il dottor Franck Le Gall, di sostituirlo con Boubacar Kamara".

Chi invece, anche se non ancora al meglio, risponderà regolarmente alla chiamata della sua Nazionale è Angel Di Maria che è stato convocato dall'Argentina insieme al compagno di squadra Leandro Paredes. Presente di nuovo nell'elenco anche l'ex bianconero Paulo Dybala, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Roma.

Di Maria in questo inizio di stagione ha già saltato quattro partite a causa di un problema agli adduttori e anche contro il Benfica è subentrato solo nel finale, mostrando una condizione ancora lontana da quella ottimale. Nonostante questo però El Fideo non rinuncia all'Argentina con cui vuole giocare da protagonista i Mondiali previsti in Qatar il prossimo dicembre.