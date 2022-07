Rabiot nella Juventus Under 23: è stato convocato per il ritiro

Tra i convocati di Brambilla per il precampionato è presente anche Adrien Rabiot: il francese non è partito per gli Stati Uniti con la prima squadra.

Adrien Rabiot nella formazione Under 23 della Juventus. Messa così può far sorridere, ma è tutto vero. Il club ha diramato la lista dei convocati per il ritiro precampionato, che si svolgerà la prossima settimana nel bergamasco, e nell'elenco è compreso anche il nome del centrocampista francese, rimasto a casa senza partire per la tournée americana con la prima squadra.

"La Juventus Under 23 di Mister Brambilla - si legge sul sito ufficiale bianconero - è in partenza per il ritiro che vedrà i ragazzi allenati da Mister Brambilla impegnati da oggi, domenica 24 luglio, fino a sabato 30.

Una settimana di lavoro in provincia di Bergamo, per la precisione presso il centro sportivo di Rovetta, che servirà a intensificare la preparazione in vista dell'inizio del campionato, ma soprattuto in vista delle prime amichevoli della nuova stagione.

Il primo test verrà disputato proprio in Lombardia martedì 26, alle 17:00, con la Primavera dell'Atalanta.

Una volta rientrati dal ritiro, poi, tutti gli altri appuntamenti".

Quindi, l'elenco dei convocati. Nel quale, appunto, compare anche Rabiot. La Juventus e l'ex PSG hanno preso questa decisione per consentire al calciatore di allenarsi in gruppo in vista della nuova stagione, mentre i compagni sono negli Stati Uniti a disputare le prime amichevoli precampionato. Viaggio a cui Rabiot non ha preso parte "per motivi personali".

Una volta rientrata in Italia, la prima squadra di Allegri accoglierà presumibilmente Rabiot tra i propri ranghi. E il francese, sempre che il mercato non chiami, preparerà a tutti gli effetti l'inizio del prossimo campionato: quello di Serie A, non di Serie C.

I convocati della Juventus Under 23:

Adrien Rabiot



Enzo Barrenechea



Andrea Bonetti



Leonardo Cerri



Yannick Cotter



Giovanni Daffara



Paolo Gozzi



Simone Iocolano



Daniel Leo



Mirco Lipari



Tommaso Maressa



Felix Nzouango Bikien



Emauele Pecorino



Clemente Perotti



Fabrizio Poli



Marco Raina



Alessandro Riccio



Nikola Sekulov



Zsombor Senko



Alessandro Sersanti



Diego Stramaccioni



Giuseppe Verduci



Emanuele Zuelli