Rabiot si allontana dal Manchester United: trasferimento complicato

Le richieste di Rabiot e della madre-agente spaventano lo United: i Red Devils potrebbero virare su Casemiro e abbandonare la pista juventina.

Adrien Rabiot non più vicino al Manchester United come sembrava all'inizio. Il centrocampista francese che sembrava in procinto di lasciare la Juventus per approdare ai Red Devils, infatti, allo stato attuale delle cose si sta allontanando dal trasferimento in Premier League.

La cifra per il contratto del giocatore ex PSG richiesta dalla madre-agente ha spaventato il Manchester United, che potrebbe abbandonare rapidamente la pista bianconera: senza stavolgimenti da parte di Rabiot e della rappresentante, trasferimento difficile.

Senza Rabiot, il Manchester United sogna Casemiro, ma l'accordo con il giocatore del Real Madrid è visto più come un sogno che come una reale possibilità. Il centrocampista di Ancelotti, infatti, difficilmente lascerà i Blancos in queste ultime due settimane di calciomercato.

Classe 1995, Rabiot è arrivato alla Juventus a costo zero nel 2019: le tre stagioni in bianconero sono state quanto mai altalenanti, con il solo 2020/2021 importante in termini di aiuto realizzativo, viste le quattro reti segnate prima del ritorno di Allegri a Torino.

