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Gonçalo Ramos, per una volta, è stato sostituito da Amorim all'inizio del secondo tempo: roba che, da quando il centravanti portoghese indossa la maglia del Milan, non era mai accaduta. Ma la motivazione del cambio anticipato contro il Frosinone non è stata di natura tecnica.

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Ramos ha avvertito un leggero fastidio al polpaccio, ed è per questo che è stato richiamato in panchina per far spazio a Cisse, poi autore del momentaneo 4-1. Una sostituzione che ha avuto un regista insolito: non tanto Amorim, quanto... Adrien Rabiot.

Proprio l'ex centrocampista della Juventus ha infatti avvertito l'allenatore del problema fisico accusato da Ramos. E gli ha così suggerito di richiamarlo in panchina per evitare complicazioni, venendo puntualmente ascoltato. Il cambio tra l'ex giocatore del PSG e Cisse è avvenuto al 6' del secondo tempo.

"PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE"

Qualche ora dopo Milan-Frosinone e la goleada contro i ciociari, Rabiot ha confermato di avere effettivamente chiesto lui ad Amorim di sostituire l'acciaccato Ramos.

Lo ha fatto proprio sui social di GOAL Italia, con un commento eloquente in risposta a un nostro post Instagram: "In francese diciamo: prevenire è meglio che curare".

Lo stesso Rabiot, al termine della partita, aveva già confermato alle televisioni di essere stato il vero "regista" della sostituzione di Ramos.

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"Oggi ho visto che aveva un po' male alla coscia - le parole del francese a DAZN - So che è un giocatore importantissimo per noi e abbiamo tante partite: ho chiesto al mister di farlo riposare un po'".

RAMOS RASSICURA TUTTI

La preoccupazione di Rabiot era reale, nel senso che Ramos effettivamente non era al meglio e un fastidio (in realtà al polpaccio) l'ha sentito. Però il portoghese avrebbe voluto rimanere in campo, e per questo motivo si è diretto verso la panchina con un'espressione non esattamente felice.

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Lui stesso ha rassicurato tutti dopo il 90' a DAZN, rispondendo con un "tutto a posto" a una domanda sulle sue condizioni fisiche. Anche se andrà naturalmente valutata la sua presenza o meno in vista della prossima partita, che nel tardo pomeriggio di giovedì vedrà il Milan sfidare l'Olympiacos nella quinta partita della Fase Campionato di Europa League.

Chi certamente ci sarà, a meno che Amorim non intenda includerlo in un turnover, è Rabiot. Sempre più leader, sempre più protagonista. E, contro il Frosinone, anche una sorta di secondo decisore in campo. Tanto da influenzare addirittura la sostituzione di un compagno di squadra.