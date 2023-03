Rabiot, le condizioni per il rinnovo: "Champions importante per il mio futuro alla Juventus"

Dopo la sconfitta con la Roma, Adrien Rabiot parla del rinnovo: "Nessuna novità, ma andare in Champions è importante per il mio futuro".

Il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot tiene banco ormai da mesi alla Juventus. Il centrocampista è in scadenza a fine stagione, ma le speranze sulla permanenza in bianconero sono poche, per via delle sue richieste.

Rabiot chiederebbe infatti una cifra molto alta, che la Juventus non è in grado di raggiungere. Per questo, la trattativa procede a rilento, e a confermarlo è lo stesso francese, che ne ha parlato ai microfoni di DAZN e di Sky dopo la sconfitta con la Roma:

" Non ci sono novità per ora, ma siamo tranquilli. Non abbiamo riparlato dopo aver incontrato mia madre, ma io e la Juve siamo tranquilli, pensiamo a fare bene sul campo perché la situazione è un po' delicata in questo momento ma ci saranno migliori. In questo periodo sto bene fisicamente e mentalmente, sto bene alla Juve e questa è la cosa è importante. Abbiamo ancora settimane e mesi per parlare e lo faremo di sicuro" .

Intanto, i 15 punti di penalizzazione e la sconfitta dell'Olimpico rallentano la rincorsa bianconera alla qualificazione in Champions League (anche se, va detto, c'è anche un'altra via per accedervi, ossia vincendo l'Europa League, ma è difficile prevedere con certezza l'esito di una competizione che è attualmente gli ottavi di finale).

Anche su questo, Rabiot è stato molto chiaro: la Champions è fondamentale per il suo futuro:

"Se la qualificazione in Champions o no pesa nelle mie decisioni future? Certo, è una competizione importante ma possiamo raggiungerla con l’Europa League o con il campionato. Sì, comunque sarà un punto importante per il futuro " .

Insomma, bisogna aspettare per capire gli sviluppi futuri, ma di sicuro, Rabiot ha posto una condizione importante, che potrebbe spingere la Juventus a fare uno sforzo in più in campo. Per quanto riguarda lo sforzo economico invece, si vedrà a fine stagione.