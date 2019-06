Rabiot alla Juve, l'agente aspetta: "Meglio non dire niente finchè non è fatta..."

La madre del giocatore francese smentisce un possibile rinnovo col PSG, nel suo destino c'è solo la Juventus.

Ramsey a costo zero, De Ligt in arrivo. Ma non solo. In attesa di puntare un altro grande giocatore, la ha chiuso per Adrien Rabiot, giovane francese libero di scegliere una nuova squadra dopo l'addio al . L'ennesimo svincolato di lusso per i bianconeri nell'ultimo decennio.

Veronique Rabiot, madre e agente del giocatore transalpino, non conferma nè smentisce il passaggio alla Juventus e anzi aspetta buone nuove prima di parlare. La procuratrice ha infatti mantenuto la massima discrezione in attesa che ci sia il rush finale e dunque l'annuncio.

La Rabiot aspetta, la Juventus è vicina. Come confermato a RTL France:

"Lo sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta"

L'agente di Rabiot ha poi smentito un contatto con Leonardo, tornato al PSG dopo aver lasciato il . A differenza di Antero Henrique, ex direttore sportivo dei parigini, è sempre stato un grande estimatore del classe 1995, ma la possibilità di un rinnovo improvviso non esiste.

Parola della stessa Veronique, pronta a smentire una trattativa in corso:

"Leggo assolutamente qualsiasi cosa. Tipo che Adrien abbia saltato un appuntamento con Leonardo o che ho ricevuto un'offerta di rinnovo rifiutata. È assolutamente falso. Non c'è la minima discussione tra me e Leonardo".

Confermata una telefonata tra le parti, ma senza offerte da parte di Leonardo. Rabiot lascerà il PSG:

"E' una persona intelligente, solo una cortesia".

Nei prossimi giorni, la Juventus.