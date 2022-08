Rabiot al Manchester United non si farà: troppo alte le richieste del francese

E' definitivamente tramontata la trattativa che avrebbe dovuto portare il francese ai Red Devils: troppo alte le richieste dell'ex PSG.

Secondo quanto raccolto da GOAL, è definitivamente sfumata in un nulla di fatto la trattativa che avrebbe dovuto portare Adrien Rabiot dalla Juventus al Manchester United.

A far tramontare il possibile affare sono state le richieste del classe 1995, giudicate eccessive dagli inglesi, sia in termini di ingaggio che di bonus alla firma.

Il centrocampista bianconero, che ha saltato per squalifica l'esordio in campionato contro il Sassuolo, rimarrà - salvo colpi di scena dell'ultimo minuto - all'ombra della Mole in quello che, contratto alla mano, sarà il suo ultimo anno a tinte zebrate.

Rabiot dopo tre stagioni che tutt'altro che trascendentali in quel di Torino era finito nel mirino del nuovo corso United targato Erik ten Hag.

Tuttavia, nonostante l'apprezzamento del tecnico olandese, e un'intesa di massima raggiunta tra le società, è venuto meno il punto d'incontro tra il board dei Red Devils e l'entourage dell'attuale numero 25 bianconero.

Una mancata convergenza sulle cifre, tra ingaggio e bonus, che hanno prodotto la più classica delle fumate nere. Tutto saltato, dunque, l'affare sulla tratta Torino-Manchester: il futuro di Rabiot, almeno per quest'anno, non sarà in Premier League.