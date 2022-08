La rabbia di Spalletti dopo Fiorentina-Napoli: “Insultato per 90’, a Napoli non succede”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, spiega: “Sono sempre gli stessi deficienti, bisogna fare qualcosa”.

Clima di tensione domenica sera all’Artemio Franchi al termine di Fiorentina-Napoli. Prima di lasciare il terreno di gioco infatti, Luciano Spalletti ha deciso di avvicinarsi ad alcuni tifosi posizionati nelle prime file dietro la sua panchina, per affrontare chi, nel corso di tutta la partita, gli ha riservato insulti.

Il tecnico della compagine partenopea ha cercato di far valere le proprie ragioni e successivamente, parlando ai microfoni di DAZN, ha spiegato l’accaduto.

“Da dietro la panchina della Fiorentina hanno offeso dall'inizio alla fine, al fianco a dei bambini una maleducazione incredibile. Continuamente: 'La tu mamma, la tu mamma, la tu mamma'. Ha 90 anni, poverina”.

Spalletti è poi tornato sull’argomento in conferenza stampa, chiedendosi come sia possibile che certi comportamenti passino del tutto inosservati.

“Sono sempre gli stessi che vengono lì e dall’inizio alla fine ti dicono ‘la malata di tu’ ma, la maiala di tu’ ma, la maiala di tu’ ma…’ . Così per 90’, con dei bambini vicino che guardano e ascoltano e nessuno che dice niente. Non è corretto. Sono anni, anni e anni che sento dire sempre le stesse cose, quindi bisogna prendere delle precauzioni. Se ci sono tre deficienti che stanno lì dall’inizio alla fine fanno così, allora bisogna fare qualcosa”.

Il tecnico del Napoli ha spiegato come in non tutti gli stadi accadano questo tipo di cose.

“Dicono che è così ovunque, ma non è vero. A Napoli non è così, nessuno dice niente alla panchina avversaria. All’allenatore degli avversari nessuno dice niente. Poi Napoli, Napoli, Napoli… no, a Firenze offendono, non a Napoli. ‘La maiala di tu’ ma’ dall’inizio alla fine e non è possibile. Mia mamma ha novant’anni povera donna. Non è possibile sentirselo dire ogni volta che veniamo a giocare qui”.