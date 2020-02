Rabbia Pjanic per l'infortunio: aveva concordato di non giocare con Sarri

Pjanic è uscito dal campo visibilmente contrariato in Juventus-Brescia: con Sarri aveva concordato di non giocare ma è stato inserito ugualmente.

Nella vittoria della col c'è una nota che stona con il contesto dei tre punti ottenuti: l'infortunio di Miralem Pjanic che preoccupa e non poco il popolo bianconero.

Entrato al 66' per rimpiazzare Ramsey, il bosniaco è uscito dopo soli sette minuti per un problema all'adduttore destro, sostituito da Matuidi che poi ha offerto un assist di tacco a Cuadrado per il goal del definitivo 2-0.

L'immagine impressa nella mente dei tifosi della Juventus è quella di Pjanic che scuote la testa, contrariato per un infortunio che a questo punto della stagione non ci voleva: 'Tuttosport' svela un retroscena alquanto succoso a riguardo.

Altre squadre

Secondo il quotidiano torinese, infatti, l'ex aveva concordato con Sarri di non scendere in campo per recuperare dallo sforzo post Coppa : il tecnico invece lo ha inserito ugualmente ed è accaduto quel che è accaduto.

Ora Pjanic rischia di saltare due sfide cruciali per l'andamento della stagione juventina: l'andata degli ottavi di finale di a e il big match del prossimo 1 marzo all'Allianz Stadium contro l' che potrebbe risultare decisivo nella lotta Scudetto.