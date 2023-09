In questo articolo è possibile confrontare in antepost le quote vincente Euro 2024 e consultare consigli e pronostici degli esperti per l'evento.

La nazionale francese e quella inglese, secondo le quote vincente Euro 2024 dei bookmaker online, sono le principali candidate alla vittoria finale dei Campionati Europei che si terranno in Germania la prossima estate, seguiti a stretto giro dai tedeschi padroni di casa e poi da Spagna e Portogallo.

Poco quotata la nazionale detentrice del trofeo, quell’Italia di Luciano Spalletti che non è ancora certa di potersi qualificare per la fase finale della Competizione.

A punteggio pieno durante le qualificazioni con ben 11 gol fatti, la Francia di Deschamps è pronta a mettere paura alle avversarie anche la prossima estate. Con un numero 10 come Kylian Mbappé, per non parlare del veterano Olivier Giroud e dell’astro nascente Marcus Thuram, la squadra allenata dal tecnico di Bayonne non ha concesso neanche un gol agli avversari nelle cinque partite finora disputate. Insieme all’Inghilterra, che vorrà scrollarsi di dosso l’etichetta di bellissima ma perdente, la compagine transalpina sarà sicuramente la squadra da battere.

I nostri pronostici vincente Europei 2024 e confronto quote

La Mannschaft vuole fare bella figura in casa

L’ultimo trionfo tedesco in una manifestazione continentale risale al lontano 1996, quando la Germania di Olivier Bierhoff e Jurgen Klinsmann vinse l’europeo inglese battendo in finale la Repubblica Ceca e nel 2024 saranno passati esattamente 10 anni dal mondiale brasiliano vinto. 10 anni senza vittorie, per una nazionale tra le più vincenti di sempre sono un’eternità.

I teutonici avranno dalla loro il supporto del pubblico per cercare di portare a casa un altro trofeo e scacciare i fantasmi della maledizione che pare stia colpendo la Mannschaft da un decennio a questa parte. Dopo la finale del Maracanã, decisa da un gol di Mario Gotze contro l’Argentina di Messi, la nazionale tedesca ha deluso su tutti i fronti. Pagando un ricambio generazionale importante, i tedeschi non sono riusciti più ad esprimere il solito, brillante gioco. Un Europeo organizzato in casa può essere l’occasione perfetta per ritornare ai fasti di un tempo. Non sono i favoriti dalle quote vincente Euro 2024, ma risultano tra i papabili finalisti.

Scommessa 1: Germania vincente 6.00 con Sisal

La Spagna dei bambini terribili

Dopo aver umiliato la Georgia per 7 a 1, con il gol del baby Lamine Yamal che ha scritto la storia della nazionale iberica diventando il giocatore più giovane di sempre a segnare con le Furie Rosse, la Spagna, dopo la Germania padrone di casa, è la quarta candidata alla vittoria del torneo stando alle quote vincente Europei 2024.

Guidata da Luis de la Fuente, che ha sostituito Luis Enrique nel frattempo passato al Paris Saint-Germain, la nazionale spagnola è una di quelle nazionali che hanno sempre qualcosa da dire in questo genere di tornei. Semifinalista lo scorso Europeo, battuta proprio dall’Italia di Mancini che poi andò a Londra a prendersi la Coppa, la Roja ha dalla sua la gioventù e l’entusiasmo delle nuove leve. Con un predestinato come Yamal in avanti, il futuro della rossa è più che roseo. Quote vincente Euro 2024 e pronostici vedono la Roja come una potenziale vincitrice della competizione.

Scommessa 2: Spagna vincente 9.00 con William Hill