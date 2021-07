Quotazioni lista Fantacalcio 2021/2022: Ronaldo e Lukaku i più costosi

Al via il Fantacalcio 2021/2022: pubblicato il nuovo listone con tutti i ruoli e le quotazione dei calciatori delle 20 squadre della nuova Serie A.

La lunga attesa è finita. A meno di un mese dal via della Serie A 2021/2022, che aprirà il sipario ufficialmente sabato 21 agosto con gli anticipi della prima giornata Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Empoli-Lazio e Torino-Atalanta, è uscito il listone ufficiale di Fantacalcio.it.

L'elenco dei calciatori, con ruoli e quotazioni, è già consultabile da parte di tutti i fanta allenatori, a lavoro per studiare la strategia in vista del fantacalcio 2021/2022.

FANTACALCIO 2021/2022: I GIOCATORI PIU' COSTOSI

I calciatori più costosi del listone del Fantacalcio 2021/2022 sono ancora loro, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. L'attaccante belga dell'Inter e il portoghese della Juventus hanno una quotazione di 44 crediti.

Con 24 goal e 10 assist in 36 presenze, Romelu Lukaku ha partecipato al 38% delle reti dell'Inter campione d'Italia di Antonio Conte. Il belga è entrato nelle azioni da goal in ben 22 incontri dell'ultimo campionato.

Cristiano Ronaldo, invece, si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della Serie A 2020/2021 con 29 reti all'attivo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha collezionato, inoltre, due assist nelle sfide contro Udinese e Bologna.

FANTACALCIO 2021/2022: LE QUOTAZIONI DEI NUOVI

Tra le regine della prima parte della sessione estiva del mercato 2021/2022 c'è sicuramente il Milan. Il club rossonero si è assicurato i goal di Olivier Giroud, quotato a 20, ma anche Maignan (15) al posto di Donnarumma - finito al PSG - e Ballo-Toure (5) dal Monaco.

Arrivo tra i pali anche per la Roma di Mourinho, con il connazionale Rui Patricio: l'ex portiere del Wolverhampton e numero uno della nazionale portoghese è quotato 14.

Chi ha cambiato maglia ma non città è Hakan Calhanoglu, che si è trasferito da una sponda all'altra del Naviglio. Il turco, che vestirà la maglia dell'Inter, vale 19 crediti. I nerazzurri hanno ceduto Vanheusden, rientrato dallo Standard Liegi, al Genoa: il difensore belga è valutato 6 crediti.

Un colpo a testa - per ora - anche per Fiorentina e Lazio. Il club toscano ha strappato all'agguerrita concorrenza il fresco vincitore della Copa America, Nico Gonzalez. L'attaccante ex Stoccarda è quotato 16 crediti sul listone. Felipe Anderson, tornato a Roma dopo tre anni dal trasferimento al West Ham, è inserito nella lista dei centrocampisti: il brasiliano costa 16 crediti.