Quotazioni Fantacalcio 2020/21: Immobile vale più di Ronaldo, tutte le novità

Gli attaccanti più costosi al fantacalcio, i giocatori che hanno cambiato ruollo, i valori dei nuovi arrivati da Arthur ad Hakimi.

Con l'avvio del calciomercato e l'ufficialità del calendario 2019/2020 è tempo di pensare al fantacalcio. Dopo una stagione difficile anche per i fanta-allenatori in virtù dello spostamento della seconda parte di stagione, si riparte con la battaglia extra-calcistica più famosa d' .

Tante novità per il nuovo fantacalcio, che i migliaia di appassionati aspettavano da settimane: dagli attaccanti più costosi nelle quotazioni ufficiali, dai cambi di ruolo in seguito ad uno spostamento reale in campo, fino ai valori dei volti che per la prima volta si confronteranno con la .

QUOTAZIONI FANTACALCIO: GLI ATTACCANTI PIÙ COSTOSI

49 crediti - Immobile

48 crediti - Cristiano Ronaldo

42 crediti - Lukaku

40 crediti - Duvan Zapata

35 crediti - Ibrahimovic

34 crediti - Caputo

31 crediti - Dybala

31 crediti - Dzeko

30 crediti - Lautaro Martinez

29 crediti - Belotti

27 crediti - Rebic

27 crediti - Muriel

27 crediti - Ilicic

27 crediti - Berardi

25 crediti - Joao Pedro

25 crediti - Mertens

QUOTAZIONI FANTACALCIO: CHI CAMBIA RUOLO

Ansaldi ( ) da centrocampista a difensore

Politano ( ) da attaccante a centrocampista

Ribery ( ) da centrocampista ad attaccante

Cuadrado ( ) da centrocampista a difensore

Younes (Napoli) da centrocampista ad attaccante

Faragò ( ) da centrocampista a difensore

Pedro ( ) attaccante

Hakimi ( ) difensore

LE QUOTAZIONI DEI NUOVI ACQUISTI