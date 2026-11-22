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Lo aveva già fatto capire, in parte, nell'immediato post-partita, ma dopo essersi presentato in conferenza stampa Luciano Spalletti ci ha tenuto a ribadirlo in maniera più chiara: "Qui ci vuole una punta". Con i soliti toni, i soliti modi di chi vuole scandire bene il concetto: perché la Juventus vince contro il Venezia, ma non riesce a risolvere tutti i dubbi legati al proprio reparto offensivo. Anzi.

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I bianconeri si lasciano andare solo dopo averla sbloccata, grazie a un goal che può essere definito "casuale" di Nick Woltemade, almeno quanto "casuale" non è stato l'impatto del tedesco sulla partita dello Stadium: perché inizialmente Spalletti aveva schierato Randal Kolo Muani in mezzo, ma la manovra faticava a girare.

E, alla fine, Luciano Spalletti si lascia andare, in conferenza: perché lo ripete da settimane, ma questa volta è stato chiaro. Alla Juventus a gennaio, quando sarà aperto il calciomercato, serve una punta, ma diversa rispetto ai profili che ha già in rosa. Chi può arrivare?

COSA HA DETTO SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA SULL'ATTACCANTE

Ma ricostruiamo i fatti: Spalletti schiera Kolo Muani, come detto, come unico riferimento centrale contro il Venezia. Lo fa nonostante sappia che con il francese sull'esterno e Woltemade centravanti la manovra giri meglio. E allora perché insistere? A DAZN ha spiegato il motivo.

"Ho bisogno di un altro attaccante dentro con tutte queste partite. A destra ho tre esterni: Conceição, Zhegrova e Nico Gonzalez. A sinistra ho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Devo stimolare Kolo Muani che può fare l'attaccante: deve essere bravo a ritagliarsi lo spazio per attaccare la profondità. Quando riceve palla in posizione centrale con l'uomo alle spalle non è a suo agio: ho bisogno di lui anche come attaccante centrale nonostante ora sia rientrato anche Ekhator".

Poi, in conferenza stampa, si lascia andare.

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"Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì, perché non è stato comprato. Abbiamo bisogno di un giocatore lì. Perché se no bisogna girarci intorno, e siam sempre al “Eh ti mandano via”, qui ci vuole una punta che giochi da punta. Non ce l’abbiamo, o almeno, ce l’abbiamo, ma non sta facendo bene, che è Kolo Muani, ma ce lo rimetto, gliel’ho detto. Ormai nel calcio è così: la punta ci vuole fisica, che riceva la pallata addosso. Che sappia giocare con le mani addosso del centrale difensivo che il più basso è un metro e novanta centimetri per settantasette di spalle".

CHI PUÒ PRENDERE LA JUVENTUS COME ATTACCANTE?

Non è, ovviamente, la prima volta che si parla di Spalletti spazientito sull'argomento centravanti ed è per questo motivo che i nomi per gennaio sono praticamente sempre quelli. Il profilo più probabile, al momento, è quello di Alexander Sørloth. Il norvegese ha saltato la primissima parte di questa stagione per un infortunio e fatica a trovare continuità (in termini di minutaggio) all'Atletico Madrid.

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Il piano sembra essere chiaro: provare a concretizzare uno scambio con Jonathan David, che è in prestito dalla Juventus proprio ai Colchoneros (che vorrebbero liberare spazio sia in rosa, sia dal punto di vista del tetto ingaggi) e che comunque gerarchicamente si sta ritagliando uno spazio migliore rispetto al norvegese. Insomma, sembra essere un'ipotesi fattibile, questa. E le caratteristiche di Sørloth sarebbero quelle descritte da Spalletti.

Interessante, ma con altre qualità, Gustavo Varela del Monza: tanti goal da quando è arrivato in Italia, la sua valutazione è già schizzata in alto. Teoricamente potrebbe anche starci con il gioco del tecnico della Juventus, ma la sua fisicità viene messa a disposizione della profondità. Spalletti ha già ammesso di volere altro.

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Tra i nomi che hanno iniziato a circolare ci sarebbe anche quello di Gianluca Scamacca, ma servono le condizioni per trasformare un'idea in trattativa: e qui potrebbe entrare in gioco Giovanni Carnevali, che ha un buon rapporto con l'attaccante dell'Atalanta (con cui ha lavorato al Sassuolo).

Manca un mese all'inizio del calciomercato e Spalletti, nonostante la vittoria contro il Venezia, continua a "martellare" con il bisogno di operare in entrata, ribadendo che sarebbe stato meglio farlo in estate. E intanto proseguirà, altre volte, con Kolo Muani centravanti, in attesa del nome giusto che possa risolvere i problemi della Juventus.