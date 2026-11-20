Come vedere Quevilly-Valenciennes con una VPN

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La partita

Ligue 3 - Game Week 13 21 nov 2026 - 08:45

Il Quevilly ospita il Valenciennes in una partita di Ligue 3 che ha un peso importante per entrambe le squadre, mentre la stagione entra nella sua fase finale.

Il Quevilly arriva in discreta forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto 3-0 il Dunkerque in Coppa di Francia e in questa stagione si è dimostrato difficile da superare in casa.

I padroni di casa occupano attualmente il 10° posto nella classifica di Ligue 3: sono saldamente a metà classifica, ma possono ancora raggiungere la metà alta se i risultati continueranno a essere favorevoli.

Il Valenciennes, invece, si trova in una situazione più delicata. Al 15° posto, ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Il suo rendimento è stato altalenante: la vittoria contro il Neuvillette Jamin in Coppa di Francia nell’ultima partita dà fiducia, ma ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare di Ligue 3.

Anche i precedenti aggiungono interesse alla sfida. Le due squadre si sono affrontate ad aprile di quest’anno: il Quevilly ha vinto 3-2 in una partita che ha mostrato la propensione offensiva di entrambe.