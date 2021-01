Quattro giornate al tecnico del San Marino femminile: 'mongoloide' all'arbitro

Conte è stato squalificato per quattro turni per quanto accaduto nella sconfitta contro l'Empoli Ladies. Weston squalificata per uno sputo.

Non potrà essere in panchina per le prossime quattro sfide di campionato Alain Conte , allenatore della San Marino Academy, squadra della femminile. Il giudice sportivo ha infatti stangato il tecnico per una frase pronunciata nell'ultimo turno di campionato.

Conte è stato destinatario di cartellino rosso a inizio ripresa nel match vinto dall' Ladies per 4-1, sul risultato di 2-1, in trasferta, per i toscani: il tecnico del club di San Marino ha pronunciato il termine 'mongoloide', causando l'espulsione immediata.

Il giudice sportivo ha motivato la squalifica di quattro turni in una nota ufficiale:

"Squalifica per 4 giornate effettive di gara CONTE ALAIN (SAN MARINO ACADEMY) Per avere, al 4° del secondo tempo di giuoco, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione per proteste, pronunciato frase gravemente ingiuriosa, dal tenore discriminatorio nei confronti dei soggetti diversamente abili, che sebbene fosse di spalle era chiaramente riferibile al Direttore di gara, definito "mongoloide"; manifestando così il suo dissenso (R.A.-R.A.A.- Audizione telefonica – Supplemento R.A.)".

L'allenatore della squadra femminile di San Marino non potrà dunque essere in panchina per il prossimo match contro il , previsto il prossimo 7 febbraio, nonchè per la partita contro la del 28 febbraio, squadra Campione in carica del torneo, e infine per quelle contro Florentia e .

La squadra biancoazzurra si trova al terzultimo posto nella Serie A femminile, dunque in piena lotta per non retrocedere, alla pari di , e Pink Sport Time. A complicare la situazione, dunque, anche la squalifica del proprio allenatore almeno fino a marzo.

Un turno duro per il giudice sportivo, visto e considerando anche le squalifiche di Isotta Nocchi del Napoli femminile, fermata per due turni dopo un colpo ad un'avversaria e Weston del Pink Sport Time, fuori per tre giornate dopo uno sputo ad una calciatrice dell'altro team.