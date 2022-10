Quattro esoneri in cinque giorni: rivoluzione in panchina in Ligue 1

Movimenti in panchina nel massimo campionato francese: ben quattro club hanno deciso di cambiare guida tecnica in appena cinque giorni.

Una vera e propria rivoluzione in atto in panchina. Dopo dieci turni, in Ligue 1 sono ben quattro i club che hanno deciso di cambiare guida tecnica in appena cinque giorni.

Tra questi spicca il Lione, che ha esonerato Peter Bosz e ha affidato la panchina all'ex difensore di Napoli e Inter Laurent Blanc. Il nono posto con 14 punti su 30 disponibili ha convinto la dirigenza a optare per una scelta drastica con l'addio dell'ex Ajax e il timone in mano all'ex PSG e CT della Francia.

Ma oltre all'Olympique anche Reims, Brest e Auxerre hanno deciso di affidarsi ad un nuovo allenatore.

Il Brest è all'ultimo posto con 6 punti, mentre Reims e Auxerre sono appaiate in quattordicesima posizione a quota 8, appena due lunghezze di vantaggio sull'ultima piazza.

Dopo Bosz, esonerato il 9 ottobre, è toccato a Der Zakarian e Furlan l'11, prima di Oscar Garcia, sollevato dall'incario di allenatore della prima squadra il 13.

