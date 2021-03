Quarti Europa League 2020/2021: calendario, date, orari e dove vederli in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming dei quarti di finale di Europa League 2020/2021: ecco dove vedere le partite in diretta.

L'Europa League entra nel vivo. Le migliori 8 formazioni della competizione si sfidano nei quarti di finale, con l'obiettivo di approdare prima in semifinale e poi a Gdansk, la città polacca in cui andrà in scena la finalissima il prossimo 26 maggio.

La Roma, che nei sedicesimi ha eliminato il Braga e negli ottavi ha avuto la meglio sullo Shakhtar Donetsk, affronterà l'Ajax. La formazione di Paulo Fonseca è l'unica formazione italiana rimasta in corsa non solo in Europa League, ma in entrambe le competizioni europee dopo le estromissioni di Juventus, Atalanta e Lazio.

Quando si giocano i quarti di finale di Europa League? Dove vederli in diretta tv e streaming?

Di seguito tutte le informazioni su come seguire i quarti di finale di Europa League: date, orari, calendario, diretta tv e streaming.

DATE QUARTI EUROPA LEAGUE

Le gare dei quarti di finale di Europa League, così come quelle dei quarti di finale di Champions League, vanno in scena nella prima metà del mese di aprile:

Date andata quarti di finale: 8 aprile

Date ritorno quarti di finale: 15 aprile

ANDATA QUARTI EUROPA LEAGUE

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-Roma

Dinamo Zagabria-Villarreal

RITORNO QUARTI EUROPA LEAGUE

Manchester United-Granada

Slavia Praga-Arsenal

Roma-Ajax

Villarreal-Dinamo Zagabria

DOVE VEDERE QUARTI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

I quarti di finale dell'Europa League 2020/21 saranno visibili in diretta e in esclusiva su Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti non soltanto della Champions League, ma anche della seconda competizione europea per club. Una gara a settimana sarà visibile in diretta anche in chiaro su Tv8.

I quarti di finale di Europa League saranno trasmessi anche in streaming, e non solo in tv: gli abbonati a Sky hanno a disposizione l'applicazione gratuita Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La gara scelta di volta in volta per essere trasmessa in chiaro sarà invece visibile sul sito di Tv8.