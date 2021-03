Quarti Champions League 2020/2021: calendario, date, orari e dove vederli in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming dei quarti di finale di Champions League 2020/2021: ecco dove vedere le partite in diretta.

Nessuna italiana rimasta in corsa: i quarti di finale della Champions League 2020/2021 vedranno sfidarsi unicamente formazioni straniere. Bayern, Manchester City, Chelsea, PSG, Porto, Liverpool, Borussia Dortmund e Real Madrid: sono loro le magnifiche otto rimaste in lizza nella più importante competizione europea per club.

Ma quando si giocano i quarti di finale di Champions League? Dove vederli in diretta tv e streaming?

Di seguito tutte le informazioni su come seguire i quarti di finale di Champions League: date, orari, calendario, diretta tv e streaming.

DATE QUARTI CHAMPIONS LEAGUE

Le gare dei quarti di finale di Champions League si giocano interamente nella prima metà del mese di aprile, suddivise in due settimane:

Date andata quarti di finale: 6/7 aprile

Date ritorno quarti di finale: 13/14 aprile

ANDATA QUARTI CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern-PSG

Real Madrid-Liverpool

RITORNO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE

Borussia Dortmund-Manchester City

Chelsea-Porto

PSG-Bayern

Liverpool-Real Madrid

DOVE VEDERE QUARTI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

In tv, i quarti di finale della Champions League 2020/21 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti della competizione. Una partita a settimana sarà visibile in diretta anche su Mediaset, e in particolare su Canale 5.

Sarà possibile assistere ai quarti di finale di Champions League non soltanto in tv, ma anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione dei propri abbonati l'applicazione gratuita Sky Go, mentre Mediaset consente di vedere le partite su Mediaset Play. In entrambi i casi si potrà usufruire di dispositivi come un pc, uno smartphone o un tablet.