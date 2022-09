Quarta panchina di fila per Ronaldo: quarto successo per il Manchester United

L'attaccante lusitano è nuovamente subentrato nella ripresa, per una situazione allo United che sembra ormai definita: "Deve adattarsi".

Solo il tempo potrà dire se Antony, nuovo attaccante del Manchester United, varrà la spesa di 95 milioni operata dai Red Devils negli ultimi giorni di calciomercato. L'esordio del brasiliano è stato, però, senza dubbio importante: contro l'Arsenal, infatti, è stato l'ex Ajax a sbloccare il risultato. Ten Hag ha puntato subito di lui, tenendo ancora una volta Cristiano Ronaldo in panchina inizialmente: quarto successo di fila.

La situazione di Cristiano Ronaldo sembra infatti ormai definita al Manchester United. E' una riserva, visto e considerando come nelle ultime quattro gare di Premier sia sempre subentrato nella ripresa. Quattro gare che hanno fatto rima con quattro successi, di cui l'ultimo contro l'Arsenal.

Cristiano Ronaldo è subentrato proprio al posto di Antony, sul risultato di 1-0; dopo il suo ingresso è arrivato il momentaneo pari di Saka, prima della decisiva doppietta di Rashford, in cui l'ex Juventus non è stato coinvolto: grande apertura di Bruno Fernandes e assist di Eriksen.

Arrivato come ennnesima speranza post Ferguson, Ten Hag era partito malissimo, rimediando due sconfitte nelle prime due giornate. Fase di ambientamento e rodaggio, prima della chiusura del mercato, la decisione su Cristiano Ronaldo e la consapevolezza di potersi riprendere: come effettivamente successo.

Dodici punti negli ultimi quattro incontri hanno riportato il Manchester United a pochi passi dall'Arsenal capolista. I tifosi esultano, meno Cristiano Ronaldo, che per la prima volta dopo vent'anni non giocherà la Champions League. Il super-agente Mendes ha provato a piazzarlo ovunque, ma alla fine è rimasto in Premier, almeno fino a gennaio.

Cambierà qualcosa tra qualche mese? Difficile dirlo, ma il problema rimarrà lo stesso: Cristiano Ronaldo percepisce uno stipendio impossibile praticamente per chiunque. In Premier sembra essere destinato a rimanere inizialmente in panchina, con possibile inserimento da titolare sull'altare del turnover o, probabilmente, in Europa League.

Da canto suo Ten Hag è stato chiaro:

"Deve adattarsi al nostro modo di giocare".

Ergo, una maggiore presenza di Cristiano Ronaldo da titolare potrà esserci solamente davanti ad un cambio di mentalità e tattica da parte del lusitano.