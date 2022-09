Quarta avventura in Serie A per Piatek: ufficiale il passaggio alla Salernitana

L'attaccante polacco è un nuovo giocatore del club campano allenato da Nicola: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Hertha Berlino.

La Salernitana batte un altro colpo nelle ultime ore di calciomercato. Il club campano ha annunciato l'arrivo di Krzysztof Piatek dall'Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto.

Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. Il calciatore indosserà la maglia numero 99”.

L'attaccante polacco ha svolto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart, Roma, prima di siglare il contratto che lo lega alla Salernitana.

Un altro colpo importante per la squadra di Davide Nicola, che si assicura un attaccante di qualità ed esperienza. Per Piatek si tratta della quarta avventura in Italia: il polacco ha vestito in Serie A le maglie di Genoa, Milan e Fiorentina.

Nell'ultima con il club viola ha totalizzato sei goal in 18 presenze, mentre in Italia Piatek ha messo a segno 41 reti in 80 presenze.