Tutti i titoli vinti dalla Nazionale nel corso della sua storia: dagli Europei ai Mondiali, fino agli altri riconoscimenti custoditi in Italia.

Il Brasile è considerata dalla maggior parte di tifosi e addetti al mondo del calcio, la Nazionale più importante della storia. Per ovvie ragioni, visto il maggior numero di titoli Mondiali conquistati e la classe dei propri interpreti. Tra le top rappresentative però anche l'Italia, una Nazionale azzurra che sin dagli anni '30 è riuscita a fare la voce grossa nel pallone internazionale.

Insieme a Germania, Francia ed Argentina, così come l'Uruguay, la Nazionale azzurra ha avuto modo di festeggiare diversi titoli durante la sua centenaria storia. I trofei vinti dall'Italia passano dai Mondiali agli Europei, fino a quelli considerati come non ufficiali.

QUALI TROFEI HA VINTO L'ITALIA?

Inutile dire che il Mondiale sia la competizione calcistica più importante del pianeta. Solo le Olimpiadi hanno lo stesso valore nel mondo dello sport. L'Italia è stata per un periodo la Nazionale con più trofei vinti, visti i titoli vinti nel 1934 e nel 1938. A questi si sommano i riconoscimenti nel 1982 e ovviamente nel 2006. Non solo.

L'Italia ha anche conquistato gli Europei in due occasioni, precisamente nel 1968 e più recentemente nel 2021. Insieme a tali riconoscimenti ufficiali si registrano anche le due Coppe Internazionali, competizione del passato che metteva di fronte la Nazionale azzurra le compagini dell'Europa orientale. La Nazionale azzurra ha anche conquistato l'Oro olimpico, prima che la competizione venisse destinata agli Under 21.

4 mondiali (1934, 1938, 1982, 2006)

2 Europei (1968, 2020 * disputato nel 2021)

2 Coppe Internazionali ('27-'30, 33-'35)

Olimpiadi (1936)

DOVE SONO LE COPPE VINTE DALL'ITALIA?

Il Museo del calcio FIGC di Coverciano, Firenze, custodisce storici cimeli del calcio italiano, comprese tutte le coppe vinte dalla Nazionale azzurra e alcune delle medaglie conquistate da calciatori e staff azzurro dagli anni '20 del ventesimo secolo agli anni '20 del ventunesimo secolo.