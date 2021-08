Quanto ha pagato la Juventus per Cristiano Ronaldo?

La Juventus ha portato Cristiano Ronaldo a Torino nel 2018: tra cartellino e stipendio, spesa una cifra enorme. I goal? Tripla cifra.

Qualcuno lo ha definito colpo del secolo, nel 2018. Di certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha fatto la storia del calcio e della società bianconera: all'improvviso l'addio al Real Madrid e il passaggio in bianconero per un triennio.

Contratto fino la 2022 per Cristiano Ronaldo, che dopo aver conquistato tutto con Real Madrid e Manchester United, è riuscito a laurearsi capocannoniere in Italia e vincere diversi trofei anche nella penisola, senza però riuscire a fare la voce grossa in Champions League.

QUANTO É COSTATO CRISTIANO RONALDO?

Dopo i 100 milioni del trasferimento dal Manchester United al Real Madrid, il trasferimento di Cristiano Ronaldo tra Blancos e Juventus ha nuovamente toccato le tre cifre: 100 milioni da parte della Juventus, più 12 di oneri acessori nell'estate del 2018.

LO STIPENDIO DI CRISTIANO RONALDO

Tra il 2018 e il 2021 la Juventus ha pagato 55 milioni di euro lordi all'anno per Cristiano Ronaldo: 31 quelli netti per ogni stagione giocata dal fuoriclasse portoghese con la maglia di Madama.

QUANTI GOAL HA SEGNATO CRISTIANO RONALDO NELLA JUVENTUS?

Sono 101 le reti di Ronaldo con la maglia bianconera, dunque una media di più di 30 a stagione. 28 nella prima, 37 nella seconda, 36 nella terza. Di questi 81 sono arrivati in campionato, la grande maggioranza, 14 in Champions, 4 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana.

QUANTI TROFEI E PREMI HA VINTO RONALDO CON LA JUVENTUS?

Nel triennio alla Juventus, Cristiano Ronaldo non ha fatto strada in Champions League, ma ha comunque vinto due scudetti (2019 e 2020), una Coppa Italia (2021), due Supercoppa Italiana (2018 e 2020), il titolo di capocannoniere di Serie A (2021), l'MVP della Serie A 2018/2019 e il titolo di miglior attaccante 2020/2021.