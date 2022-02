Quanto guadagna Vlahovic alla Juventus? Stipendio e contratto

Da gennaio 2022, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Il giovane serbo è approdato in bianconero dalla Fiorentina, dopo aver messo insieme 17 reti nella prima parte di stagione 2021/2022, aumentando il dato realizzativo mostrato nelle precedenti annate viola.

Operazione importante da parte della Juventus, riuscita però ad assicursarsi uno dei giovani più importanti d'Europa, sul quale avevano messo gli occhi soprattutto le squadre inglesi. Alla fine però la formazione bianconera ha portato in squadra un nuovo idolo per i propri tifosi dopo l'addio di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2021.

LO STIPENDIO DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

Quanto gudadagna Vlahovic in bianconero? Sette milioni di euro, fino al 2026. Per il giocatore serbo ex Stella Rossa, infatti, il contratto firmato con la Juventus è di quattro anni e mezzo. Solamente De Ligt e Dybala guadagnano di più del classe 2000: l'olandese percepisce otto milioni netti, l'argentino sette e mezzo. Sette per Rabiot, come l'attaccante 22enne. Un salto in avanti enorme per Vlahovic, considerando che alla Fiorentina il suo stipendio era di 800.000 euro netti all'anno.

QUANTO É COSTATO VLAHOVIC?

La Juventus ha speso 70 milioni, più 11.6 di contributo di solidarietà Fifa e oneri accessori, per acquistare Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Per i Viola il massimo guadagno dalla sua cessione, visto l'arrivo del giovane nel 2018 per due milioni di euro. Sono inoltre previsti bonus fino a 10 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi con Madama.