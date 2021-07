Quanto è grande una porta da calcio?

Il fine ultimo del calcio, andare a segno tra quei pali e quella traversa: la porta è uno dei massimi simboli del calcio.

Per tantissime persone il calcio è uno sport dove ventidue giocatori, di qualsiasi genere, rincorrono un pallone. Ed effettivamente al più basso livello di analisi trattasi proprio di questo. Ci sono poi ovviamente più livelli, ma nello specifico il mondo del pallone consiste proprio in questo.

L'obiettivo del calcio? Segnare più goal della squadra avversaria, calciando il pallone con i piedi, con il petto, le gambe o con la testa verso la porta del team di fronte. La porta, ovvero uno dei grandi simboli del calcio insieme al terreno di gioco e al pallone.

LE MISURE DELLA PORTA

La porta dev'essere per regolamento e dunque in maniera obbligatoria, rettangolare. Entrambe, da una parte e l'altra del campo, sono composte da due pali alti 2,44 metri. Sopra di essi, in senso orizzontale è posta una traversa lunga 7,32 metri.

La porta, difesa da un portiere per evitare che gli avversari segnino un goal, è dunque composta da due pali verticlali e da uno orrizontale, chiamato traversa: tutte e tre devono essere bianco ed avere una larghezza uguale, non superiore ai 12 cm. I pali sono ugualmente distanti dalle due bandierine d'angolo.

LA GRANDEZZA DELLA PORTA

Dunque, in definitiva, quanti centimetri ha a disposizione un giocatore per cercare il goal? 7,32 metri in orizzontale, più 2,44 in verticale. Uno spazio considerevole che ogni portiere deve riuscire a coprire come meglio può, anche nei 'sette', gli angoli alti, a sinistra e destra della porta.