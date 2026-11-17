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Una prestazione positiva dopo l'altra, un sentimento di crescita costante e appagante. Djed Spence si sta finalmente prendendo il mondo Inter, dopo qualche difficoltà iniziale dovuta soprattutto a un precampionato saltato per infortunio.

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I nerazzurri non lo hanno pagato uno sproposito, considerando le cifre folli che oggigiorno girano nel mercato, ma neppure pochissimo. E finalmente stanno guardando con soddisfazione ai frutti dell'operazione con il Tottenham che, in estate, ha riportato in Serie A l'ex esterno del Genoa.

A proposito: ma quanto è stato pagato veramente Spence? Tre mesi dopo l'arrivo da Londra, Calcio e Finanza ha avuto accesso alle cifre ufficiali dell'affare con gli Spurs, tra parte fissa e bonus.

LA PARTE FISSA

La parte fissa è più o meno quella già emersa ad agosto, nel momento in cui l'Inter ufficializzava l'arrivo a Milano di Spence. Ovvero una trentina di milioni di euro.

Nello specifico, la spesa nerazzurra è di 30,75 milioni di euro. Cifra che però è stata divisa in tre rate: la prima è stata versata entro 30 giorni dal tesseramento di Spence, mentre la seconda e la terza dovranno essere pagate rispettivamente entro il 1° agosto del 2027 e il 1° agosto del 2028.

I BONUS

E poi, come spesso accade nelle transazioni tra due club, ci sono i bonus. Anche qui, la cifra collima con quella emersa in estate al momento dell'accordo tra Inter e Tottenham: nel dettaglio, è di 5,125 milioni di euro.

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I bonus in questione sono legati sia al rendimento individuale di Spence che a quello di squadra, dunque dell'Inter. Ovvero ai traguardi che la squadra di Chivu raggiungerà nel corso di questa stagione, sia in campionato che nel percorso che la vede impegnata in Champions League.

Nel primo caso, l'Inter dovrà versare al Tottenham 512.500 euro nel caso Spence arrivi a 30 tra goal e assist totali nei cinque anni di contratto dell'inglese. Nel secondo caso, invece, i bonus che possono maturare sono molto più vari.

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Si va dalla vittoria dello Scudetto dell'Inter alla semifinale di Champions League alla qualificazione dell'Inter alla competizione: in tutti i casi al Tottenham andranno 512500 euro, a patto che Spence abbia disputato almeno il 50% delle partite stagionali. I bonus in questione possono maturare rispettivamente due, due e tre volte al massimo.

In caso di vittoria della Champions, l'Inter riconoscerà al Tottenham 1,025 milioni di euro, sempre a patto che Spence sia sceso in campo in almeno il 50% delle gare stagionali. Questo bonus è maturabile solamente una volta, non di più.

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LA FUTURA RIVENDITA

A chiudere, ecco la percentuale sulla futura rivendita: nel caso l'Inter nei prossimi anni ceda Spence a un altro club, nelle casse del Tottenham dovrà piovere il 10,25% della somma incassata dai nerazzurri. Una somma che, come precisa ancora Calcio e Finanza, in caso di cessione in prestito con obbligo di riscatto si applicherà sia al prestito stesso, sia al successivo acquisto a titolo definitivo.