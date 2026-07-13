Sogni di vedere i Mondiali dal vivo quest’estate? Con la partita inaugurale dell’11 giugno, è il momento perfetto per prenotare il tuo posto negli splendidi stadi del Nord America.

Nonostante molte finestre di vendita siano chiuse, restano ancora biglietti per la fase a gironi e quella a eliminazione diretta.

Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime novità sui biglietti per i Mondiali 2026, con info su come acquistarli e sui prezzi.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Categorie ufficiali di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e prezzi di rivendita

Data Fase / Categoria Prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 11 - 27 giugno Fase a gironi (nazioni ospitanti) da 400 a 2.735 dollari da 1.199 $ a 5.500 $+ (1.950 $) 11-27 giugno Fase a gironi (giganti di spicco in campo neutro) da 120 $ a 1.200 $ da 750 $ a 3.800 $ (1.650 $) 11 - 27 giugno Fase a gironi (Partite standard in campo neutro) da 120 $ a 1.200 $ da 202 $ a 2.500 $ (1.092 $) 28 giugno – 3 luglio Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta) da 225 $ a 540 $ da 550 a 3.200 $ (1.250 $) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Prezzi per categoria della Coppa del Mondo 2026:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Elenco delle restanti partite della Coppa del Mondo 2026 e dei biglietti disponibili

Come acquistare i biglietti per i Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. A causa della forte domanda, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco la situazione attuale delle vendite:

Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste sono spesso le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, ospitate da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: