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Quanto costano ora i biglietti per i Mondiali? Guida prezzi in tempo reale 2026, prezzo medio secondario, finale e altro

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Coppa del Mondo

Come procurarsi biglietti dell'ultimo minuto per i Mondiali e quanto ci si può aspettare di pagare

Sogni di vedere i Mondiali dal vivo quest’estate? Con la partita inaugurale dell’11 giugno, è il momento perfetto per prenotare il tuo posto negli splendidi stadi del Nord America.

Nonostante molte finestre di vendita siano chiuse, restano ancora biglietti per la fase a gironi e quella a eliminazione diretta.

Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime novità sui biglietti per i Mondiali 2026, con info su come acquistarli e sui prezzi.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Categorie ufficiali di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e prezzi di rivendita

Data

Fase / Categoria

Prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

11 - 27 giugno

Fase a gironi (nazioni ospitanti)

da 400 a 2.735 dollari

da 1.199 $ a 5.500 $+ (1.950 $)

11-27 giugno

Fase a gironi (giganti di spicco in campo neutro)

da 120 $ a 1.200 $

da 750 $ a 3.800 $ (1.650 $)

11 - 27 giugno

Fase a gironi (Partite standard in campo neutro)

da 120 $ a 1.200 $

da 202 $ a 2.500 $ (1.092 $)

28 giugno – 3 luglio

Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta)

da 225 $ a 540 $

da 550 a 3.200 $ (1.250 $)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Prezzi per categoria della Coppa del Mondo 2026:

Categoria

Fase a gironi

Ottavi e Quarti

Semifinali e finale

Categoria 1

da 250 a 400 dollari

da 600 a 1.200 dollari

da 1.500 a 6.730 dollari

Categoria 2

da 150 a 280 dollari

da 400 a 800 dollari

da 1.000 a 4.210 dollari

Categoria 3

da 100 a 200 dollari

da 200 a 500 dollari

da 600 a 2.790 dollari

Categoria 4

da 60 a 120 dollari

da 150 a 350 dollari

da 400 a 2.030 dollari

Elenco delle restanti partite della Coppa del Mondo 2026 e dei biglietti disponibili

Data

Sedi/Località

Squadre

Biglietti

14 luglio

Dallas, Stati Uniti

Semifinale: Francia vs Spagna

Acquista i biglietti

15 luglio

Atlanta, Stati Uniti

Semifinale: Inghilterra vs Argentina

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18 luglio

Miami, Stati Uniti

Finale 3° posto: Francia/Spagna vs Inghilterra/Argentina

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19 luglio

New Jersey

Finale della Coppa del Mondo 2026: Francia/Spagna vs Inghilterra/Argentina

Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. A causa della forte domanda, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco la situazione attuale delle vendite:

  • Fase di vendita last minute: attiva, con assegnazione “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste sono spesso le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, ospitate da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

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