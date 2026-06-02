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Quanto costano i biglietti per i Mondiali? Tutto quello che c'è da sapere, dalla fase a gironi alla finale

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Coppa del Mondo

Come ottenere biglietti last minute per i Mondiali e quanto costano

Vuoi vedere le partite dei Mondiali dal vivo quest’estate? La cerimonia di apertura è l’11 giugno: approfitta ora per acquistare i biglietti e goderti gli splendidi stadi del Nord America.

Nonostante molte finestre di vendita siano chiuse, restano ancora biglietti per tutte le partite della fase a gironi e degli ottavi di finale.

Lascia che GOAL ti guidi con tutte le ultime informazioni sui biglietti per la fase a gironi e gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, compreso come acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.

I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei mercati secondari i costi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Prezzo stimato sul mercato secondario

11 - 27 giugno

Fase a gironi (Nazioni ospitanti)

$400 - $2.735

1.199–5.500 $+ (1.950 $)

11 - 27 giugno

Fase a gironi (Giganti neutrali di spicco)

$120 – $1.200

750–3.800 $ (1.650 $)

11-27 giugno

Fase a gironi (Partite standard in campo neutro)

$120 – $1.200

$202 – $2.500 ($1.092)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta)

$225 – $540

550–3.200 € (1.250 €)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

225 $ – 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4–7 luglio

Ottavi di finale

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9–11 luglio

Quarti di finale

$450 – $1.775

850–5.500 $ (2.348 $)

14-15 luglio

Semifinali

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 luglio

Play-off per il terzo posto

$250 – $800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Prezzi per categoria per la Coppa del Mondo 2026:

Categoria

Fase a gironi

Ottavi - Quarti

Semifinali e finale

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoria 3

100 - 200

$200 - $500

600 - 2.790

Categoria 4

$60 - $120

150–350 $

$400 - $2.030

Come acquistare i biglietti per i Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. A causa della forte domanda, i biglietti disponibili sono ormai pochi.

Ecco lo stato attuale delle vendite:

  • Fase di vendita last minute: in corso, “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare direttamente dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al prezzo nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: piattaforme come StubHub offrono biglietti per le partite ad eliminazione diretta, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Leggi sempre termini e condizioni prima di comprare.

Elenco delle partite dei Mondiali 2026: match di apertura, semifinali, finale e altro.

Fase

Data

Sedi/Luoghi

Squadre

Biglietti

Gruppo A

11 – 24 giugno

Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Atlanta

Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Biglietti

Gruppo B

12 – 24 giugno

Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles

Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, Svizzera

Biglietti

Gruppo C

13 – 24 giugno

New Jersey, Boston, Filadelfia, Miami

Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Biglietti

Gruppo D

12 – 25 giugno

Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco

Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Biglietti

Gruppo E

14 – 25 giugno

Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City

Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador

Biglietti

Gruppo F

14 – 25 giugno

Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City

Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

Biglietti

Gruppo G

15 – 26 giugno

Seattle, Los Angeles, Vancouver

Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Biglietti

Gruppo H

15 – 26 giugno

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Biglietti

Gruppo I

16 – 26 giugno

New Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto

Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Biglietti

Gruppo J

16 – 27 giugno

Kansas City, San Francisco, Dallas

Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Biglietti

Gruppo K

17 – 27 giugno

Houston, Città del Messico, Guadalajara, Miami

Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia

Biglietti

Gruppo L

17 – 27 giugno

Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia

Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Biglietti

Ottavi di finale

28 giugno – 3 luglio

Tutte le città ospitanti (escluse GDL e MTY)

Da confermare

Biglietti

Ottavi di finale

4-7 luglio

Vancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New Jersey

Da confermare

Biglietti

Quarti di finale

9-11 luglio

Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City

Da confermare

Biglietti

Semifinali

14 – 15 luglio

Dallas, Atlanta

Da confermare

Biglietti

3° posto

18 luglio

Miami

Da confermare

Biglietti

Finale

19 luglio

New Jersey

Da confermare

Biglietti

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta, 48 squadre si contenderanno il titolo in una competizione ospitata da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.