Quanto costano i biglietti per i Mondiali? Tutto quello che c'è da sapere, dalla fase a gironi alla finale

Vuoi vedere le partite dei Mondiali dal vivo quest’estate? La cerimonia di apertura è l’11 giugno: approfitta ora per acquistare i biglietti e goderti gli splendidi stadi del Nord America.
Nonostante molte finestre di vendita siano chiuse, restano ancora biglietti per tutte le partite della fase a gironi e degli ottavi di finale.
Lascia che GOAL ti guidi con tutte le ultime informazioni sui biglietti per la fase a gironi e gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, compreso come acquistarli, quanto costano e altro ancora.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.
I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei mercati secondari i costi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Prezzo stimato sul mercato secondario
11 - 27 giugno
Fase a gironi (Nazioni ospitanti)
$400 - $2.735
1.199–5.500 $+ (1.950 $)
11 - 27 giugno
Fase a gironi (Giganti neutrali di spicco)
$120 – $1.200
750–3.800 $ (1.650 $)
11-27 giugno
Fase a gironi (Partite standard in campo neutro)
$120 – $1.200
$202 – $2.500 ($1.092)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta)
$225 – $540
550–3.200 € (1.250 €)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
225 $ – 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4–7 luglio
Ottavi di finale
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9–11 luglio
Quarti di finale
$450 – $1.775
850–5.500 $ (2.348 $)
14-15 luglio
Semifinali
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 luglio
Play-off per il terzo posto
$250 – $800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Prezzi per categoria per la Coppa del Mondo 2026:
Categoria
Fase a gironi
Ottavi - Quarti
Semifinali e finale
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
400 - 800
1.000 - 4.210
Categoria 3
100 - 200
$200 - $500
600 - 2.790
Categoria 4
$60 - $120
150–350 $
$400 - $2.030
Come acquistare i biglietti per i Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. A causa della forte domanda, i biglietti disponibili sono ormai pochi.
Ecco lo stato attuale delle vendite:
- Fase di vendita last minute: in corso, “primo arrivato, primo servito” e transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare direttamente dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al prezzo nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: piattaforme come StubHub offrono biglietti per le partite ad eliminazione diretta, ma i prezzi possono superare il valore nominale. Leggi sempre termini e condizioni prima di comprare.
Elenco delle partite dei Mondiali 2026: match di apertura, semifinali, finale e altro.
Fase
Data
Sedi/Luoghi
Squadre
Biglietti
Gruppo A
11 – 24 giugno
Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B
12 – 24 giugno
Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles
Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C
13 – 24 giugno
New Jersey, Boston, Filadelfia, Miami
Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D
12 – 25 giugno
Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E
14 – 25 giugno
Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City
Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador
Gruppo F
14 – 25 giugno
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G
15 – 26 giugno
Seattle, Los Angeles, Vancouver
Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H
15 – 26 giugno
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I
16 – 26 giugno
New Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto
Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J
16 – 27 giugno
Kansas City, San Francisco, Dallas
Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K
17 – 27 giugno
Houston, Città del Messico, Guadalajara, Miami
Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L
17 – 27 giugno
Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia
Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Ottavi di finale
28 giugno – 3 luglio
Tutte le città ospitanti (escluse GDL e MTY)
Da confermare
Ottavi di finale
4-7 luglio
Vancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New Jersey
Da confermare
Quarti di finale
9-11 luglio
Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
Da confermare
Semifinali
14 – 15 luglio
Dallas, Atlanta
Da confermare
3° posto
18 luglio
Miami
Da confermare
Finale
19 luglio
New Jersey
Da confermare
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti.
In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.
Per la prima volta, 48 squadre si contenderanno il titolo in una competizione ospitata da tre nazioni.
Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.