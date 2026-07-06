Quanto costano i biglietti per i Mondiali? Guida prezzi 2026, costo medio secondario, finale e altro

Vuoi vedere i Mondiali dal vivo quest’estate? La cerimonia d’apertura è l’11 giugno: affrettati a prenotare il tuo posto negli stadi del Nord America.
Sebbene molte finestre di vendita siano chiuse, restano ancora biglietti per la fase a gironi e quella a eliminazione diretta.
Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime novità sui biglietti per i Mondiali 2026, con info su come acquistarli e sui prezzi.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali?
La FIFA applica prezzi variabili.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Categorie ufficiali di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e prezzi di rivendita
Data
Fase / Categoria
Prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
11 - 27 giugno
Fase a gironi (nazioni ospitanti)
da 400 a 2.735 dollari
da 1.199 a oltre 5.500 dollari (1.950 dollari)
11-27 giugno
Fase a gironi (giganti di spicco in campo neutro)
da 120 $ a 1.200 $
da 750 $ a 3.800 $ (1.650 $)
11 - 27 giugno
Fase a gironi (Partite standard in campo neutro)
da 120 $ a 1.200 $
da 202 $ a 2.500 $ (1.092 $)
28 giugno – 3 luglio
Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta)
da 225 $ a 540 $
da 550 a 3.200 $ (1.250 $)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Prezzi per categoria dei Mondiali 2026:
Categoria
Fase a gironi
Ottavi e Quarti
Semifinali e finale
Categoria 1
da 250 a 400 dollari
da 600 a 1.200 dollari
da 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2
da 150 a 280 dollari
da 400 a 800 dollari
da 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3
da 100 a 200 dollari
da 200 a 500 dollari
da 600 a 2.790 dollari
Categoria 4
da 60 a 120 dollari
da 150 a 350 dollari
da 400 a 2.030 dollari
Elenco delle restanti partite della Coppa del Mondo 2026 e dei biglietti disponibili
Fase
Data
Sedi/Località
Squadre
Biglietti
Ottavi di finale
6 luglio
Arlington, Texas, Stati Uniti
Portogallo vs Spagna
6 luglio
Seattle, Washington, Stati Uniti
USA vs Belgio
7 luglio
Atlanta, Stati Uniti
Argentina vs Egitto
7 luglio
Vancouver, Canada
Svizzera vs Colombia
Quarti di finale
9 luglio
Foxborough, Stati Uniti
Francia vs Marocco
10 luglio
California, Stati Uniti
Portogallo/Spagna vs USA/Belgio
11 luglio
Miami, Stati Uniti
Norvegia vs Inghilterra
11 luglio
Kansas City, Stati Uniti
Argentina/Egitto vs Svizzera/Colombia/Ghana
Semifinali
14–15 luglio
Dallas, Stati Uniti
Francia / Marocco vs Portogallo / Spagna / USA / Belgio
Atlanta, Stati Uniti
Norvegia / Inghilterra vs Argentina / Egitto / Svizzera / Colombia / Ghana
Finale 3° posto
18 luglio
Miami, Stati Uniti
Francia / Marocco / Portogallo / Spagna / USA / Belgio vs Norvegia / Inghilterra / Argentina / Egitto / Svizzera / Colombia / Ghana
Finale
19 luglio
New Jersey
Francia, Marocco, Portogallo, Spagna, USA, Belgio vs. Norvegia, Inghilterra, Argentina, Egitto, Svizzera, Colombia, Ghana
Come acquistare i biglietti per i Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. A causa della forte domanda, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.
Ecco la situazione attuale delle vendite:
- Fase di vendita last minute: attiva, con transazioni in tempo reale e criterio “primo arrivato, primo servito”. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.
- Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
- Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste sono spesso le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.
Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, ospitate da tre nazioni.
Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.