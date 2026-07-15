Vuoi vedere gli ultimi match dei Mondiali 2026? Restano solo semifinali, finale 3° posto e finale.

Secondo SeatPick, i biglietti di rivendita per la finale 3°-4° posto all’Hard Rock Stadium di Miami sono cresciuti del 31,4% (553 dollari) in tre giorni. Il prezzo medio è ora di 2.313 dollari (prima 1.760), il minimo di 1.106 dollari (prima 841), il massimo di 31.278 dollari.

Lascia che GOAL sia la tua guida per tutte le ultime informazioni sui biglietti dei Mondiali 2026, dalla fase a gironi a quella a eliminazione diretta, con dettagli su come acquistarli e i prezzi.

Elenco delle partite rimanenti dei Mondiali 2026 e dei biglietti

*I prezzi indicati sono quelli al momento della pubblicazione e possono variare in base alla domanda del mercato secondario. Sono fissati dai rivenditori e spesso superano il valore nominale. Leggi sempre i termini e le condizioni della piattaforma prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 $. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Categorie ufficiali di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e prezzi di rivendita

Data Fase / Categoria Prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 11 - 27 giugno Fase a gironi (nazioni ospitanti) da 400 a 2.735 dollari da 1.199 a oltre 5.500 dollari (1.950 dollari) 11-27 giugno Fase a gironi (giganti di spicco in campo neutro) da 120 $ a 1.200 $ da 750 $ a 3.800 $ (1.650 $) 11 - 27 giugno Fase a gironi (Partite standard in campo neutro) da 120 $ a 1.200 $ da 202 $ a 2.500 $ (1.092 $) 28 giugno – 3 luglio Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta) da 225 $ a 540 $ da 550 a 3.200 $ (1.250 $) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Prezzi per categoria dei Mondiali 2026:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Come acquistare i biglietti per i Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. La forte domanda ha reso i biglietti residui molto scarsi.

Ecco la situazione attuale delle vendite:

Fase di vendita last minute: attiva, “primo arrivato, primo servito”, transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste sono spesso le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, ospitate da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: