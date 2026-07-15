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Quanto costano adesso i biglietti per i Mondiali? Prezzi in tempo reale per la finale per il terzo posto, la finale e la partita Inghilterra-Argentina

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Coppa del Mondo

Se temi di non trovare i biglietti all'ultimo minuto, ecco cosa devi sapere: partono da 800 dollari.

Vuoi vedere gli ultimi match dei Mondiali 2026? Restano solo semifinali, finale 3° posto e finale.

Secondo SeatPick, i biglietti di rivendita per la finale 3°-4° posto all’Hard Rock Stadium di Miami sono cresciuti del 31,4% (553 dollari) in tre giorni. Il prezzo medio è ora di 2.313 dollari (prima 1.760), il minimo di 1.106 dollari (prima 841), il massimo di 31.278 dollari.

Lascia che GOAL sia la tua guida per tutte le ultime informazioni sui biglietti dei Mondiali 2026, dalla fase a gironi a quella a eliminazione diretta, con dettagli su come acquistarli e i prezzi.

Elenco delle partite rimanenti dei Mondiali 2026 e dei biglietti

Data

Sedi/Località

Squadre

Prezzo medio di rivendita

Biglietti

15 luglio

Atlanta, Stati Uniti

Semifinale: Inghilterra vs Argentina

1.500 – 9.500 dollari

Acquista i biglietti

18 luglio

Miami, Stati Uniti

Finale 3° posto: Francia vs Inghilterra/Argentina

da 500 a 3.500 dollari

Acquista i biglietti

19 luglio

New Jersey

Finale della Coppa del Mondo 2026: SPAGNA vs Inghilterra / Argentina

da 5.900 $ a oltre 38.000 $

Acquista i biglietti

*I prezzi indicati sono quelli al momento della pubblicazione e possono variare in base alla domanda del mercato secondario. Sono fissati dai rivenditori e spesso superano il valore nominale. Leggi sempre i termini e le condizioni della piattaforma prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 $. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Categorie ufficiali di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e prezzi di rivendita

Data

Fase / Categoria

Prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

11 - 27 giugno

Fase a gironi (nazioni ospitanti)

da 400 a 2.735 dollari

da 1.199 a oltre 5.500 dollari (1.950 dollari)

11-27 giugno

Fase a gironi (giganti di spicco in campo neutro)

da 120 $ a 1.200 $

da 750 $ a 3.800 $ (1.650 $)

11 - 27 giugno

Fase a gironi (Partite standard in campo neutro)

da 120 $ a 1.200 $

da 202 $ a 2.500 $ (1.092 $)

28 giugno – 3 luglio

Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta)

da 225 $ a 540 $

da 550 a 3.200 $ (1.250 $)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Prezzi per categoria dei Mondiali 2026:

Categoria

Fase a gironi

Ottavi e Quarti

Semifinali e finale

Categoria 1

da 250 a 400 dollari

da 600 a 1.200 dollari

da 1.500 a 6.730 dollari

Categoria 2

da 150 a 280 dollari

da 400 a 800 dollari

da 1.000 a 4.210 dollari

Categoria 3

da 100 a 200 dollari

da 200 a 500 dollari

da 600 a 2.790 dollari

Categoria 4

da 60 a 120 dollari

da 150 a 350 dollari

da 400 a 2.030 dollari

Come acquistare i biglietti per i Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, incluse la prevendita Visa e le prime estrazioni, sono terminate. La forte domanda ha reso i biglietti residui molto scarsi.

Ecco la situazione attuale delle vendite:

  • Fase di vendita last minute: attiva, “primo arrivato, primo servito”, transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.
  • Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.
  • Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Queste sono spesso le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, ospitate da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

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