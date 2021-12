Quanti scudetti e trofei ha vinto l'Inter di Mourinho?

Amore eterno, per essere riuscito dove nessun altro club italiano, prima e dopo la sua impresa, è mai riuscito a giungere. I tifosi dell'Inter saranno sempre grati a Josè Mourinho, nonostante il passaggio alla Roma, alcune dichiarazioni non proprio al miele e un allontanamento dalla società meneghina nel corso degli anni. Il lusitano, però, farà sempre rima con la formazione nerazzurra per quanto accaduto un decennio fa.

Scelto da Moratti per guidare l'Inter nel post Mancini, alla ricerca di un nuovo trofeo europeo, Mourinho ha raggiunto ogni obiettivo prefissato, guidando con la sua solita verve una formazione ricca di campioni in un biennio passato alla storia del calcio, sia italiano che continentale.

MOURINHO, QUANTI TITOLI CON L'INTER?

Sbarcato a Milano nel 2008, Mourinho ha lasciato la società nerazzurra nel 2010. In quella primavera, lo Special One aveva appena messo insieme Coppa Italia-Serie A-Champions League, conquistando il famoso Treble di vittorie, divenuto Triplete nel racconto tradizionale per parlare dell'impresa di Milito, Sneijder e compagni.

Anche nel 2008/2009 Mourinho aveva conquistato lo Scudetto, nonchè la Supercoppa Italiana: in due anni, dunque, il portoghese ha vinto cinque titoli, tra cui due campionati di Serie A.

LE VITTORIE DI MOURINHO CON L'INTER

Mourinho ha allenato i nerazzurri per un biennio e un totale di 108 partite. Una perentuale del 62,04% sono state vittorie (67 nelle varie competizioni) a fronte di 26 pareggi e 15 sconfitte. Alla guida dell'Inter, Mou non ha mai perso in casa in Serie A, k.o però contro il Panathinaikos nel novembre 2008.