Quanti punti mancano alla Lazio per qualificarsi all'Europa League? Cosa serve

Ultimi due turni di campionato, bagarre per la qualificazione in Europa League. Se Milan, Juventus, Inter e Napoli hanno ottenuto i quattro pass per la Champions, rimangono due posti per la seconda competizione europea, che potrebbero diventare tre a seconda dei risultati della Roma tra Serie A e Conference.

Sono cinque le squadre che lottano per i posti in Europa League: Verona, quasi fuori, insieme a Roma, Fiorentina, Lazio ed Atalanta. I giallorossi, vista la doppia possibilità, e i biancocelesti, vista la classifica sono attualmente le favorite. Proprio la squadra di Sarri è attualmente la squadra più vicina alla qualificazione ai gironi 2022/2023.

QUANTI PUNTI SERVONO ALLA LAZIO PER QUALIFICARSI IN EUROPA LEAGUE?

Indipendentemente dai risultati delle altre squadre, la Lazio sarebbe qualificate matematicamente all'Europa League con almeno quattro punti su sei negli ultimi due incontri: i biancocelesti affronteranno la Juventus a Torino e dunque il Verona all'Olimpico.

Alla Lazio potrebbero però bastre anche meno punti per ottenere la qualificazione all'Europa League, anche in virtù degli scontri diretti: i biancocelesti andrebbero ai gironi in caso di arrivo a pari punti con la Fiorentina, mentre con l'Atalanta è lotta testa a testa per la differenza reti generale nella Serie A 2021/2022.

LAZIO IN EUROPA LEAGUE SE...

La Lazio potrebbe festeggiare la qualificazione all'Europa League 2022/2023 già al termine del 37esimo turno. Ai gironi se:

Batte la Juventus e l'Atalanta non batte il Milan

LAZIO IN CONFERENCE LEAGUE

Per la Lazio esiste ovviamente anche la possibilità di arrivare settima e dunque giocare la Conference League. Tutto dipenderà dai risultati delle altre contendenti nelle ultime due giornate (Fiorentina e Roma hanno tre gare da disputare, lo scontro diretto del 9 maggio).

LAZIO FUORI DA TUTTO

La Lazio non è ancora certa di giocare nè Europa nè Conference League. Esiste uno scenario in cui i biancocelesti non giocheranno le competizioni continentali nel 2021/2022. Se l'Atalanta e la Fiorentina dovessero scavalcare il team Sarri, chiudendo al quinto e al sesto in campionato e la Roma dovesse chiudere all'ottavo vincendo però la Conference League, alla formazione capitolina non basterebbe il settimo.