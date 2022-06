Quanti gradi ci sono in Qatar a novembre? Le temperature durante i Mondiali

Mondiale a novembre e dicembre e non in estate, una scelta dovuta alle temperature in Qatar: cosa cambia tra fine autunno e inizio inverno.

Quattro anni dopo il torneo russo, il momento è arrivato: si giocano nuovamente i Mondiali, stavolta in Qatar. Per la prima volta nella storia, la competizione più importante si disputa durante i mesi autunnali, dando vita così alla prima edizione 'invernale' della Coppa del Mondo. Le motivazioni dello slittamento a fine anno rispetto al solito? Prettamente climatiche.

TEMPERATURE IN QATAR A NOVEMBRE

Sarebbe stato impossibile giocare i Mondiali tra giugno e luglio, come di consueto. A Doha e dintorni, infatti, i primi mesi estivi portano con sè temperature che toccano di media i 43 gradi. Troppo caldo per poter disputare la Coppa del Mondo ed attirare in sicurezza migliaia di turisti. Nel 2010 si è registrato a Doha il record di temperatura: 50 gradi.

Diversa la situazione nei mesi di novembre e dicembre: rispettivamente 30 e 25 gradi di temperatura media durante la giornata. In passato in questi mesi si sono verificati anche record di 38 gradi a novembre e 33 a dicembre: casi comunque isolati. Alto il grado di umidità, causato dall'evaporazione delle acque del Golfo Persico, che bagna di fatto il Qatar.

Giocando a novembre e dicembre, ovvero quando le temperature sono più miti, la FIFA e l'organizzazione del Mondiale 2022 hanno potuto stilare un calendario con orari meno gravosi per la salute di tifosi e protagonisti in campo. Insieme a questa necessità, anche quella di dover accontentare diversi fusi orari, così da permettere ai tifosi da ogni parte del mondo di assistere alle partite senza fare continuamente salti mortali.

Gli orari italiani vedranno i giocatori scendere in campo per i Mondiali alle ore 11, 14, 15, 16 e 20. In Qatar saranno però le 13:00 per la prima fascia oraria: non proprio il momento della giornata più fresco, anche a novembre e dicembre nel Vicino Oriente.

LA CITTÀ PIÙ CALDE DURANTE I MONDIALI

La maggior parte delle gare si giocherà a Doha, di cui abbiam parlato. Di scena con quattro stadi, la capitale qatariota non sarà però l'unica città ad ospitare le 32 Nazionali al Mondiale 2022. Presenti, infatti, anche Al Wakrah, Lusail, Al Khora e Al Rayyan.

Non cambia molto in termini di temperature: a novembre e dicembre hanno tutte temperature simili, con, mediamente, massime di 30 gradi a novembre e 25 a dicembre. La distanza tra le varie città è del resto limitata (Al Khor, a nord, è la più lontana da Doha) ad un massimo di 50 km.